Gigabyte ohlásil hned pět herních LCD série G a k tomu novou klávesnici

Máme tu tedy kvintet nových monitorů Gigabyte G-Series, přičemž modely G27F a G27Q mají ploché obrazovky a G27FC, G27QC a G32QC je mají prohnuté. Všechny se pak mají dostat na trh během tohoto kvartálu, čili nejpozději v průběhu června a jde o úhlopříčky 27 a 32 palců, respektive 32palcový je pouze jeden a zbývající se dělí na dva 27" ploché a prohnuté.

Z označení monitorů firmy Gigabyte se dozvíme právě i to, zda je daný model prohnutý, nebo ne a také jaké má rozlišení. Prohnutou obrazovku představuje písmeno C a před ním pak je písmeno značící rozlišení, a to zde buď 1080p (F), nebo 1440p (Q).

Ve všech případech tu máme také synchronizaci obrazu, a to většinou FreeSync Premium, pouze G32QC má Premium Pro, přičemž maximálně to je 165 Hz. Odezvu mají všechny modely shodnou, a to 1ms MPRT a barvy vypadají slušně s alespoň 117% pokrytím prostoru sRGB a 92% DCI-P3. Nejlepším je v tomto případě opět model G32QC, který jako jediný nabízí i VESA DisplayHDR 400. Na druhé straně jako jediný nemá vestavěné reproduktory, což ale moc nezabolí. Z tabulky se ovšem nedozvíme, že ploché modely využívají panely typu IPS a prohnuté spoléhají na VA. Jako obvykle tu pak máme řadu herních funkcí jako Black Equalizer, Aim Stabilizer, GameAssist či jiné. Podívejme se ale už na klávesnici Gigabyte Aorus K1, jež má představovat jednoduchou periferii bez speciální výbavy, o což se v poslední době snaží hodně výrobců. Dříve letěly modely s klávesami navíc, multimediálními tlačítky, USB huby, displeji, konektory, atd. Dnes jsou to naopak modely s prostým rozložením a tím je i K1. Gigabyte zde nabízí jednotlivě barevně podsvícené klávesy s dobře známými tlačítky Cherry MX Red (lehký lineární stisk). Všechny jsou programovatelné a řada z nich má speciální funkci využitelnou pomocí přepínače. Nastavení se pak uloží do palubní paměti. Potřebnou součástí klávesnice Aorus K1 tak je i software pro nastavení, kde si můžeme měnit styl podsvícení, tvořit makra, atd. To vše již dobře známe, takže K1 nepřináší nic nového a asi nelze očekávat, že by nabídla i nějaké opravdu smysluplné využití RGB podsvícení.

