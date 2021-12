Gigabyte potvrzuje karty RTX 3080 12GB, RTX 3070 Ti 16GB a RX 6500 XT

Na trh by snad neměly přijít pouze karty GeForce RTX 3080 12GB, RTX 3070 Ti 16GB a Radeon RX 6500 XT, ale my se dozvídáme ze záznamů EEC zatím právě jen o nich. Jde ale o důležitou známku především toho, že NVIDIA si opravdu chystá další nové GeForce generace Ampere a půjde jí zřejmě o zvýšení kapacity jejich paměti. Dá se také říci, že právě tyto karty budou ony vyhlížené verze Super, i když tak ve skutečnosti asi nebudou označeny, ale to je ta nejméně podstatná otázka.

Jako obvykle je třeba podotknout, že ne všechny u EEC zaregistrované modely se musí nutně dostat na trh, ale nám tu jde především o to, že si NVIDIA s AMD vůbec chystají karty GeForce RTX 3080 12GB, GeForce RTX 3070 Ti 16GB a Radeon RX 6500 XT.

Chystané karty Gigabyte VideoCardz GeForce RTX 3080 12GB GeForce RTX 3070 Ti 16GB Radeon RX 6500 XT AORUS XTREME GV-N3080AORUSX W-12GD GV-N3080AORUSX WB-12GD AORUS MASTER GV-N3080AORUS M-12GD GV-N307TAORUS M-16GD GAMING GV-N3080GAMING OC-12GD GV-N307TDGAMING OC-16GD GV-N3080GAMING-12GD GV-N307TGAMING-16GD GV-R65XTGAMING-4GD VISION GV-N3080VISION OC-12GD GV-N3080VISION-12GD GV-N307TVISION-16GD EAGLE N3080EAGLE OC-12GD GV-N307TEAGLE OC-16GD GV-R65XTEAGLE OC-4GD GV-N3080EAGLE-12GD GV-N307TEAGLE-16GD GV-R65XTEAGLE-4GD AORUS GAMING BOX GV-N3080IXEB-12GD



My přitom stále ještě nevíme, zda nové GeForce nedostanou krom více paměti i lepší a výkonnější GPU, či zda snad jejich paměť nebude mít vyšší propustnost. V případě nového Radeonu RX 6500 XT se potvrzuje alespoň to, že bude mít 4 GB paměti, což tuto kartu pasuje spíše na hardware pro eSports a obecně méně náročné hry. Měla by přitom využít plně vybavené GPU Navi 24 s 1024 Stream procesory.

