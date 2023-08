Gigabyte představuje GeForce RTX 4060 OC s nízkým profilem

Jsou i uživatelé, kteří mají různá mini-PC, kde je logicky problém s místem. Chtějí-li pak vylepšit grafický výkon svých počítačů, musí koukat po nízkoprofilových variantách. Jednu takovou přináší společnost Gigabyte, která uvedla nízkoprofilovou variantu GeForce RTX 4060 OC. Ta má délku 182 mm, je jen 69 mm vysoká a 40 mm široká (dvouslotová varianta). K dispozici bude jak se standardním držákem plné výšky, tak i s držákem ve zmenšené verzi odpovídající snížené výšce karty.



U obou variant máme dva porty HDMI a dva DisplayPorty. Zajímavostí je chlazení pomocí tří malých ventilátorů. Jaká bude hlučnost, to zatím můžeme jen odhadovat. Samozřejmostí je nadále 8 GB VRAM na úzké 128bitové sběrnici a grafický čip s 3072 CUDA jádry. Karta patří do přetaktované edice OC, nicméně jde skoro jen o papírové označení. Frekvence byla totiž ze standardního Boostu 2460 MHz navýšena jen na 2475 MHz, což je jen o 0,6 %. Nelze tedy čekat žádný zásadní rozdíl ve výkonu, nicméně vzhledem k použití v malých počítačích s omezeným prostorem (a omezenými možnostmi chlazení) asi nebude příliš moudré hnát se za co nejvyšším výkonem, který by příliš zvyšoval spotřebu.