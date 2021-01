Gigabyte Z590 AORUS Xtreme pro Rocket Lake: 21x 100A fází kolem patice

Jedná se o model Gigabyte Z590 AORUS Xtreme, který pochopitelně bude patřit mezi to nejlepší, co najdeme na trhu, takže lze automaticky očekávat velice dobrou výbavu a silný systém napájení. Nicméně 20+1 fáze je přeci jen už poněkud extrém.

Fáze si můžete sami snadno spočítat podle hranatých cívek posázených kolem patice, jichž nová deska firmy Gigabyte nese přesně 21. Jak je vidět ze srovnání dole, přímý předchůdce v podobě Gigabyte Aorus Xtreme Z490 disponuje 16+1fázovým napájením, a pokud se tento výrobce vyloženě neřídí jen heslem "čím víc fází, tím víc adidas", mohlo by to znamenat, že procesory Rocket Lake-S budou ve skutečnosti ještě náročnější na energii než dnešní Comet Lake-S.

Komachi Ensaka navíc doplňuje, že dané fáze nové desky mají mít po 100 amperech.

Tak silné napájení by přitom obvykle slušelo spíše deskám pro HEDT procesory a ne modelům pro prostá desktopová CPU. I s přihlédnutím k tomu se nemůžeme vůbec divit tomu, že Intel aktuálně zcela rezignoval na oblast hi-end desktopu, kterou přenechal firmě AMD a jejím Threadripperům. Nezbývá než čekat, zda to nějak změní nástup generace Alder Lake, respektive spíše serverových Sapphire Rapids, od nichž by Intel mohl odvodit své příští HEDT procesory.

Nová Z590 AORUS Xtreme nám dále nabídne dokonce již 10Gb/s Ethernet vedle již relativně běžné 2,5Gb/s verze, dále to bude rozhraní Thunderbolt 4 a také WiFi 6E, nový standard pracující také v 6GHz pásmu.

Dále na ní jasně vidíme tři sloty PCIe x16, z nichž dva vrchní budou využívat sběrnici verze 4.0 a pod kapotou jsou schovány také tři sloty M.2, které stejně jako velké PCIe budou ve verzi 4.0, tedy až na jeden.

Gigabyte zde také nabídne jako jeden z prvních výrobců desek zbrusu nový audio kodek Realtek ALC4080, který nebyl dosud ani oficiálně představen, takže neznáme podrobnosti. Poslouží jako náhrada staršího ALC1220.

Výbava je to tak celkově velice slušná a rozhodně se nedá říci, že by tu bylo oproti starším deskám málo novinek, ostatně právě v případě základních desek už jsme zvyklí na pomalejší pokrok či vývoj. Cena však pravděpodobně přesáhne hranici 600 dolarů.

