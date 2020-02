Giggle: sociální síť pro ženy užívá biometrickou verifikaci pohlaví

Australská scénáristka Sall Grover stojí za nápadem vytvořit speciální sociální síť jen pro ženy a dívky nazvanou Giggle. Je za tím i její frustrace z Hollywoodu, kdy bylo velmi těžké si najít nějaké kamarádky, spolubydlící, parťačky pro cestování a podobně, také ji obtěžovaly všudypřítomné sexuální narážky (nazvala to Me Too situacemi). Přesně to by měla řešit nová sociální síť, tedy navazovat kontakty mezi ženami a vyhnout se sexuálním útokům tím, že v komunitě budou jen osoby ženského pohlaví. To na první pohled nemusí znít jako úplně špatný nápad, otázkou je ale provedení.

Aby se sem nedostali žádní muži, je nutné v aplikaci zaslat své 3D selfie a to projde biometrickou verifikaci pohlaví. To ale ve spoustě případů nemusí správně fungovat, protože pohlaví se nedá poznat jen podle základního tvaru tváře a kostí, obzvlášť dělá-li to software. Podle tvůrců však jde o pravou vědu. Odborníky znepokojují podmínky služby, která se chvástá tím, že o soukromí a bezpečí tu jde především, přitom jí uživatelky odsouhlasují sběr dat minimálně v typickém rozsahu, ne-li větším. Telefon, poloha, data z prohlížeče, to vše může putovat dál včetně oněch 3D snímků tváří (patrně ono rozpoznávání dělá nějaká externí služba). Lidé se nyní jen pozastavují nad tím, zda je tato služba myšlena vážně a nakolik je přeprodávání dat třetím stranám hlavním byznys modelem. Prozatím to vypadá, že o nic jiného nejde.

