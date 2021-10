GlobalFoundries spouští první veřejnou emisi akcií

GlobalFoundries (GloFo) je společnost, která vznikla původně odštěpením továren společnosti AMD, jež byla s GloFo poté úzce svázána. Tato pouta byla postupně zpřetrhána a i když mají obě firmy mezi sebou nadstandardní vztah, nedá se už říci, že by výkon firmy AMD výrazně závisel právě i na schopnostech GloFo, jako tomu bylo dříve v dobách 32nm a 28nm procesů.

Nyní jde ale o samotnou GloFo, která se chystá vstoupit na burzu a spustit IPO, čili první veřejnou emisi akcií. K tomuto účelu se již zaregistrovala u U.S. Securities and Exchange Commission, nicméně zatím neposkytla moc detailů, takže máme k dispozici spíše jen názory pozorovatelů, které cituje Reuters . A dle nich můžeme očekávat, že prvotní hodnota firmy na trhu se vyšplhá na cca 25 miliard dolarů, zatímco GloFo ještě neurčila cenové rozpětí nabízených akcií či jejich objem.

Dá se ostatně tvrdit, že firma GlobalFoundries si nemohla vybrat lepší dobu pro vstup na burzu, neboť právě nyní může očekávat vysoký zájem coby výrobce vysoce nedostatkových čipů, který vykazuje vysoké tržby. GloFo se přitom v roce 2018 rozhodla, že nebude dále vyvíjet 7nm proces a právě to umožnilo, aby se firma AMD do velké míry uvolnila ze smluvních pout dohody známé jako Wafer Agreement. Poté ovšem příjmy firmy GloFo klesaly, což se zřejmě zastaví až letos, nicméně ani to asi nepřinese zisk, jak ukazují výsledky za první pololetí.

Vývoj tržeb a ztrát můžeme vidět v grafu, ale je třeba si uvědomit, že čísla týkající se tohoto roku zahrnují pouze první pololetí. Čili tržby by se ve skutečnosti měly za celý rok vyšplhat opět na úroveň let 2017 a 2018 a otázka je, jak to bude se ztrátou. V minulosti byly ztráty firmy GloFo způsobeny zvláště značnými investicemi do výrobních kapacit a vývoje, což ovšem firma z velké části nevyužila, neboť vývoj 7nm procesu byl zastaven. Ovšem i nyní GloFo pochopitelně investuje, a to jednak do rozšíření kapacity drážďanské Fab 1 a také do výstavby nové továrny v Singapuru.

Na druhou stranu ale tato firma "zamrzla" ve vývoji, respektive už nesoupeří s TSMC, Samsungem a Intelem, i když jde o čtvrtého největšího smluvního výrobce čipů na světě. Nyní se specializuje na výrobu pomocí specializovaných verzí existujících procesů, čili investice do vývoje i rozšiřování kapacit jsou pochopitelně mnohem nižší než v případě TSMC a ostatních. Ovšem to znamená i nižší výdělky.



