Gmail dostává více reklam, schovávají se mezi ostatními e-maily

Reklamy jsou jedním z mála způsobů, jak uživatelé platí za jinak bezplatné služby. Není divu, že je využívá ve svých službách i Google, který je jinak nabízí zdarma, což se týká i e-mailové služby Gmail. Dosud zde byly reklamy docela neobtěžující a dalo se s nimi obvykle bezproblémově žít (daly se relativně snadno oddělit od dalšího obsahu). Google ale v poslední době integraci reklam do uživatelského rozhraní Gmailu značně rozšířil a vyvolal tak mezi svými uživateli velkou nevoli. Zatímco kdysi byly od klasických e-mailů odděleny, nyní jsou reklamy součástí výpisu e-mailů a rozeznatelné jsou akorát pomocí zeleného štítku "Ad". A to mnohým vadí.



Internetem se nyní šíří screenshoty s tím, jak takové míchání e-mailů a reklam vypadá. Na jednu stranu je pochopitelné, že se Google snaží získat část z nákladů pro uživatele v zásadě bezplatné služby zpět, na druhou stranu toto už do značné míry komplikuje využívání takové služby. Nyní je otázkou, zde jde jen o test u omezené skupiny uživatelů (ne všichni totiž reportují stejný stav), a také to, zda, případně kdy a do jaké míry se něco takového stane standardem. Reklamy se objevují v desktopové i mobilní verzi aplikace.