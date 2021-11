God of War získá podporu DLSS i FSR, Intel blokuje podporu DX12 na Haswell

God of War je další někdejší exkluzivita platformy Sony PlayStation, která se dostane i na PC. Důvod je jednoduchý a zřejmý, Sony se tím snaží bojovat s Microsoftem, který se rozhodl využít potenciál svých Windows ve světě her a spojit jej s konzolovým světem Xbox. Čili Sony si uvědomilo, že by mělo také začít lákat PC hráče na svou stranu, což je nyní důležitější než kdy jindy, neboť tu máme jednak (relativně) novou generaci herních konzolí nabízenou v době, kdy jsou uživatelé PC znechuceni nedostatkem a vysokými cenami grafických karet. Kdy jindy je tak může Sony lákat ke zběhnutí na svou stranu?

Řada dlouholetých věrných zákazníků firmy Sony by ale asi nevydýchala, kdyby na PC rovnou přicházely už i novinky, které by tak pozbyly svou auru výjimečnosti a exkluzivity. Sony tak nabízí alespoň starší tituly, jejichž technické provedení ale lze vylepšit a upravit na míru potřebám PC hráčů, což je přesně i případ hry God of War z roku 2018.

Její PC verze díky tomu dostane i podporu nejen technologie NVIDIA DLSS, ale i AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), což také slouží ke cti vývojářům. Uživatelé si budou moci vybrat to nejvhodnější a také si budou moci přímo v jedné hře srovnat grafický výstup obou technologií, čili podívat se na to, která je lepší, respektive půjde asi spíše o to, jak moc lepší bude právě DLSS.

God of War bude také samozřejmě podporovat ultraširoké monitory a rozlišení 4K, dále získáme stíny s vyšším rozlišením, vylepšené odrazy (Screen Space Reflection) či Ambient Occlusion. A pokud budeme hrát na GeForce Turing či novější grafice, přichystána je také vedle DLSS i podpora technologie Reflex. PC verze God of War se dočkáme 14. ledna a už nyní si ji můžeme předobjednat za 50 eur.

DirectX 12, které Druhá část aktuality se pak týká API, které Intel zablokoval v ovladačích 15.40.44.5107, a to z bezpečnostních důvodů. Čili tato podpora představuje bezpečnostní riziko, ovšem celá věc se týká pouze procesorů generace Haswell, čili 4. generace Core (či jiných) a jejich integrovaných grafických jader. Zajímavé je, že předchozí procesory Ivy Bridge využívají stejně jako Haswell grafiku 7. generace a jich se to dle dokumentu Intelu netýká.

