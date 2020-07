Godfall a World of Warcraft: Shadowlands budou zdarma k Radeon RX 5000

Akce AMD Raise the Game přichází v nové podobě, která se tak tentokrát týká série Radeon RX 5000 a her Godfall a World of Warcraft: Shadowlands.

Jak ukazuje příslušný leták zprostředkovaný serverem Videocardz , nárok na hru zdarma budou mít čerství majitelé veškerých Radeonů RX 5000, ovšem v případě karet Radeon RX 5500 XT to bude pouze jedna, a to Godfall. Pokud si zakoupíme Radeon RX 5600 XT, RX 5700 nebo RX 5700 XT, dostaneme i World of Warcraft: Shadowlands.

Godfall je přitom chystaná exkluzivita pro Playstation 5, která bude vedle toho i na PC, ovšem pouze v obchodě Epic Game Store. Optimalizovaná bude zvláště pro procesory Ryzen a karty Radeon, přičemž datum jejího vypuštění na trh ještě nebylo stanoveno.

Vedle toho tu máme World of Warcraft: Shadowlands, čili expanzi velice dobře známé online hry. Přijít by měla někdy v listopadu.

Stále také očekáváme ohlášení akce, která se vztahuje k procesorům Ryzen 7 a 9 třetí generace, k nimž máme dostat zdarma hru Assassin's Creed Valhalla a ani ta nepřijde na trh brzy. Spěchat tak není kam, ale očekává se, že AMD by mohlo obě tyto akce ohlásit 7. července, kdy mají na trh přijít právě nové procesory Ryzen XT a vedle nich snad i nová desktopová APU.

Ceny souvisejících / podobných produktů: