GOG uznal chybu, Hitman s DRM zmizel z nabídky obchodu

Problém s Hitmanem ve verzi GOTY byl ale trošku složitější, neboť nešlo o obvyklou DRM ochranu, která by nám prostě znemožnila spustit staženou hru bez aktivace, apod. Jednou z věcí, kvůli které mnozí lidé DRM odmítají, je to, že dnes tyto ochrany využívají komunikaci s ověřovacími servery a otázka je, co se stane poté, až vývojáři skončí nebo se rozhodnou své starší hry už nepodporovat. Pokud předem neposkytnou novou verzi s vypreparovaným DRM, pak může zákazník jednoho dne zjistit, že jeho draze zaplacená hra prostě nefunguje a bez cracku fungovat nebude.

V případě Hitmana jde právě o tuto komunikaci se serverem, neboť na ten se ukládá náš postup a pokud k dispozici není, nemůžeme získat ani obsah, který lze hraním odemknout, takže tím získáme v podstatě jen torzo celé hry bez vývoje postavy, dalších misí, apod. Zákazníci na GOGu to označují za formu DRM a mají v podstatě pravdu.

GOG pak na fórech reagoval tak, že pokud mají ke hře výhrady, mohou ji vrátit a dále upozornil, že prostý review bombing nebude tolerovat. To ale neznamená, že by měl někdo mazat recenze, které dají hře sice nula bodů, ale autor v nich vysvětlí, proč se tak rozhodl. Ze stejného účtu na fórech (chandra) ale nyní zaznívá zcela jiný tón.





Dozvídáme se, že případ s hrou Hitman GOTY byl přehodnocen, i když stále probíhá dialog mezi GOG a IO Interactive. Nicméně aktuálně tento titul v nabídce už nenajdeme, přičemž zástupci GOGu si sypou popel na hlavu, že v takové formě se do ní ani neměl dostat, jak mnozí zákazníci poukazovali.

Zároveň se GOG svým zákazníkům omlouvá, že je zklamal a děkuje jim za reakce, které ukazují jejich upřímný zájem o tuto platformu. Zatím se ale nedozvíme, zda se Hitman GOTY do nabídky vrátí a v jaké formě. Je však zřejmé, že pokud by se tato hra měla vrátit, pak by IOI museli provést řadu změn, aby mohla fungovat i zcela offline se všemi jejími aspekty.

Ceny souvisejících / podobných produktů: