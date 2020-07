Google a Facebook budou v Austrálii muset platit za novinářský obsah

Austrálie je zemí, která ve využití moderních technologií někdy připomíná spíše nesvobodné režimy než demokratické země (např. snaha o povinná sledovací zadní vrátka v IT produktech, tedy přístup k šifrovaným informacím uživatelů, připomíná spíše Čínu než západní země,...). Nyní se stala jednou z prvních zemí, která si došlápla na technologické giganty Facebook a Google. Uzákonila totiž nutnost platit za obsah velkých mediálních společností. Google a Facebook jsou dle australské vlády natolik velké, že potřebují regulovat, aby nevytvářely na mediálním trhu nerovnováhu. Jiné společnosti platit nemusí.



Zatímco jiné státy, které se o to také pokoušely nebo pokouší (např. Španělsko, Francie, Německo), na to šly cestou porušování autorských práv, Austrálie na to šla cestou zákonů o hospodářské soutěži. Zákon nestanovuje přímo způsob platby, ale to, že mediální společnost má právo dobrat se nějaké dohodě s těmito dvěma giganty do 3 měsíců. Taková společnost však musí mít zaměstnané žurnalisty, mít příjmy přes 150 tisíc AUD ročně a být registrována u ACMA. Zároveň se musí věnovat stěžejním zprávám o lokálních událostech, komunitách nebo veřejným záležitostem, politice a podobně. Zákon stanoví, že společnosti mohou jednat samostatně i dohromady a s Googlem a Facebookem se musí dohodnout do 3 měsíců. Pokud se tak nestane, dohodu vytvoří komise spravovaná organizací ACMA.

Platby se budou týkat článků ve Facebook News Feed, News Tab a Instagramu, v případě Google půjde o Google Search, News a Discover. Netýká se tedy WhatsAppu nebo YouTube, ačkoli tyto platformy jsou rovněž spravovány zmíněnými společnostmi. Google i Facebook bude současně muset informovat o změnách ve vyhledávacích algoritmech s 28denním předstihem. Pokuta za porušení může dosahovat 10 % ročních příjmů nebo 10 mil. AUD (skoro 160 mil. Kč).

