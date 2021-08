Google a YouTube zlepšují ochranu dětí před nástrahami Internetu

Google ale budou jistě výrazně stravitelnější. Týkají se především účtu náctiletých, konkrétně skupiny ve věku 13 až 17 let (mladší mohou mít účet Google jen pod dohledem rodičů).

Online svět není zrovna bezpečným místem a pro děti to platí dvojnásob. V poslední době se společnosti snaží zvyšovat své úsilí v této problematice, ale každá poněkud jinak. Např. krok Applu z minulého týdne, který chce skenovat odesílané fotografie , zda obsahuje zneužívané děti nebo nahotu, se setkal s výraznou kritikou. Zde bych osobně řekl, že je oprávněná a vytváří nebezpečný precedens, na druhou stranu je nutno přiznat, že reakce veřejnosti byla tak silná i proto, že spousta lidí napříč Internetem nepochopila, o co vlastně jde (co, kdy a jak se kontroluje). Kroky společnostiale budou jistě výrazně stravitelnější. Týkají se především účtu náctiletých, konkrétně skupiny ve věku 13 až 17 let (mladší mohou mít účet Google jen pod dohledem rodičů).

V případě serveru YouTube se mladistvým budou videa automaticky nahrávat v nejvíce soukromém přístupu, tedy jej uvidí oni samotní a lidé, které si zvolí. Pochopitelně, budou-li chtít, mohou u videa změnit nastavení na veřejné. Pak je ale sociální síť informuje o dopadech jejich rozhodnutí a digitálním otisku, který zanechají. Další změnou projde i vyhledávač a digitální asistent Googlu. Obě tyto funkce rozšiřují funkci SafeSearch filtrující nahotu a jiný podobný obsah až do hranice věku 18 let (doposud byl výchozí jen pro mladší 13 let s účtem vytvořeným rodiči přes Family Link).

Z nejmladší kategorie se na kategorii 13-17 let přenáší i další funkce, absence historie lokací. Ta je ve výchozím stavu vypnutá pro všechny, ale dá se zapnout s výjimkou uživatelů mladších 13 let. Nově si ale ani lidé mladší 18 let nebudou možnost zapnout tuto historii. V Google Play se zapracuje na lepším zobrazení toho, jaká data jsou schraňována, takže rodiče budou moci snáze filtrovat, jaké aplikace si dítě může nebo nemůže nainstalovat. Jednou z dalších změn je také to, že Google přestane používat cílení reklam na lidi mladší 18 let.

