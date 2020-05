Google Chrome začne od srpna blokovat reklamy, které berou moc prostředků

Reklamy jsou jedním z prostředků, jak nabízet obsah na Internetu a přitom zajistit, že uživatelé nemusí za takový obsah přímo platit vlastními penězi v paywallu. Bohužel jsou mnohdy dost otravné, což vede uživatele k jejich blokování. Tím ale zase zvyšují potřebu webů blokovat toto blokování, nebo skutečně zavést paywally, takže uživatelé pak už opravdu musí vytáhnout peněženku, poslat platební SMS a podobně, aby se dostali k obsahu (nebo jít někam jinam, což ale není vždy možné). Sám Google je sice reklamní společností, poslední dobou se ale pro někoho možná až moc překvapivě snaží o to, aby blokoval reklamy včetně vlastních, ze kterých má peníze. Další vylepšení má nastat koncem srpna v jeho prohlížeči Chrome. Má to ale svůj logický důvod, k tomu se ale dostaneme až později.



Google dělal výzkum reklam a od konce srpna bude mít Chrome nastaven limit prostředků, které budou reklamy moci zkonzumovat. Limitem budou 4 MB dat na reklamu, ta nebude smět v průběhu jakýchkoli 30 sekund spotřebovávat více než 15 sekund procesorového času a celkově nesmí překročit jednu minutu. Statistika je hodně zajímavá, neboť takto se sice vyfiltruje pouhých 0,3 % reklam, což je mizivé množství, jenže těchto 0,3 % reklam zabírá 27 % přenosu dat přes mobilní sítě a 28 % procesorového času. Výsledkem by mohla být zhruba čtvrtinová úspora prostředků, tedy úspora dat i vyšší výdrž na baterie, přitom by ale reklamy téměř nezmizely.

A proč se vlastně Google zasazuje o blokování reklam? Jak vidíme, nechce blokovat všechno, to by bylo proti jeho zájmům. Snaží se ale poslední dobou blokovat ty nejotravnější reklamy, které odporují jeho zásadám o rozumném zobrazování reklam. Několik zablokovaných nepříjemných reklam totiž snižuje nutkání uživatelů instalovat systémy pro jejich blokování, takže ve výsledku na tom Google může ještě vydělat, neboť pár vyfiltrovaných reklam Googlem je více než vykompenzováno tím, že uživatelé nezablokují mnohem více jiných a stravitelnějších. A vydělá nejen Google. Totéž se týká i samotných webů a ve výsledku získají i samotní uživatelé, kteří spotřebují méně dat, baterie jejich telefonů vydrží déle a mohou mít nadále (častěji) přístup k obsahu bez placení. Nyní je míč na straně zadavatelů reklamy, aby své reklamy upravili do stravitelnější a méně náročné formy. Jinak se jim jejich reklamy neukážou.



