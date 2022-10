Google Cloud a kryptoměnová společnost Coinbase vytváří partnerství

Web3 by měl být novou generací internetu přinášející otevřený a decentralizovaný systém. Mnohé společnosti věří, že právě toto je koncept budoucnosti a snaží se do něj přinést své služby. Google Cloud tak nyní uzavírá strategické partnerství s kryptoměnovou společností Coinbase, které by se mělo týkat zejména 4 oblastí. Prvně je to možnost placení cloudových služeb Google Cloud pomocí kryptoměn díky platformě Coinbase Commerce. Začne se u těch zákazníků, kteří zde vyvíjí služby právě pro Web3.

Výše zmínění zákazníci budou mít za druhé také přistup k blockchainovým datům na Google Cloud přes BinQuery. To by mělo umožnit jednodušší práci a integraci jednotlivých služeb. Za třetí bude Google využívat Coinbase Prime pro různé kryptoměnové služby. Jde o integrované řešení pro ukládání prostředků i obchodování pro korporátní zákazníky. Google má k dnešku okolo 14500 takových zákazníků. Za čtvrté to znamená, že Coinbase bude využívat Google Cloud jako strategického poskytovatele cloudových služeb, výpočetní platformy pro zpracování blockchainových dat a chce tím také rozšířit globální dosah díky optické síti Googlu.