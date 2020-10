Google G Suite se mění, bude se jmenovat Google Workplace

Gogle G Suite je placeným balíkem kancelářských aplikací, které firmám i jiným organizacím nabízí ucelenou kombinaci nástrojů pro práci na dokumentech, prezentacích i komunikaci. Původně šlo o jednotlivé aplikace, které se jen daly do jednoho balíku, nicméně v průběhu času docházelo ke stále větší integraci. Google chtěl celý balík ještě více sjednotit, takže nyní dostává jméno Google Workplace a všechny aplikace získávají stejný grafický styl ikonek obsahující barvy loga Googlu.



Mimo to se dostane i na vylepšení jednotlivých aplikací. Dokumenty, Tabulky a Prezentace nyní dostanou možnost zobrazit nalinkovaný soubor přímo v aplikaci bez nutnosti otevírat novou záložku. Pomocí @mention lze zmínit jméno osoby přímo v dokumentu, takže ten pak bude schopen zobrazit např. jeho či její kontaktní informace. Další zajímavou funkcí bude to, že PIP funkce aplikace Google Meet, která byla dosud dostupná jen v Gmailu a Chatu, přijde nově i do Dokumentů, Tabulek a Prezentací. Člověk tak může pracovat na dokumentu, zatímco komunikuje s někým jiným a probírá danou problematiku.

Nové verze přijdou zatím pro podnikové zákazníky. Školství a neziskové organizace si budou muset počkat ještě pár měsíců.

