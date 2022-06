Google Hangouts letos končí, náhrada je nový Google Chat

Může se zdát, že podobné zprávy dnes uživatele ani tolik nepřekvapují. V případě komunikátoru v rámci platformy Google se nejedná zdaleka o první změnu. Od roku 2004, kdy byl Gmail spuštěn jako beta, došlo k několika různým úpravám. V roce 2005 byl spuštěn Google Talk, v roce 2011 došlo k migraci na Hangouts (společně s uvedením Google+), v roce 2016 Google uvedl služby Allo a Duo, nicméně obě služby následně přestal vyvíjet a v roce 2020 přejmenoval Hangouts Chat na Google Chat. Ten by se měl tedy nyní stát primárním textovým komunikátorem.

S videokonferencemi je to podobné, jelikož bylo nedávno oznámeno, že službu Google Duo nahradí Google Meet, což bude primárním videokonferenčním řešením.

Uživatelé služby Google Workspace byli již na novou platformu Google Chat převedeni začátkem letošního roku, přičemž nyní bylo oznámeno, že se bude migrace týkat i bezplatných účtů, s cílem službu Hangouts definitivně ukončit v říjnu letošního roku.

Nejedná se tedy pouze o komunikátor v rozhraní Gmailu, ale jde i o mobilní aplikace, kde je možné využívat buď aplikaci Gmail, případně samostatnou aplikaci Google Chat. Historie konverzací by měla být automaticky převedena, nicméně Google připouští možnost, že některé konverzace nebo její části převedeny nebudou a plánuje k tomu dodat více informací přibližně v září letošního roku.

Cílem Googlu bude tedy pravděpodobně více rozvíjet tuto novou komunikační platformu směrem, jakým se vydal například Slack, nebo jakým se stále pokouší vydat Microsoft s nástrojem Teams. Jinými slovy půjde o přeměnu z relativně jednoduchého nástroje pro odesílání zpráv na plnohodnotný kolaborační nástroj, a to včetně samostatné aplikace. To by mohlo být zajímavé zejména pro organizace, které přešly na Google Workspace a podobný nástroj jim zatím v rámci platformy chyběl.