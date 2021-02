Google může jít před soud za přehánění vlastností služby Stadia

Google možná zamíří před soud. Problémem je jeho herní streamovací platforma Stadia, která při uvedení hlásala, že umožní hrát všechny hry v rozlišení 4K 60p, čímž měla nalákat uživatele a zvýšit počet předplatitelů, přičemž se ukázalo, že to s tím 4K 60p není zas až tak pravdou. Na stůl se tak dostala hromadná žaloba zastupující uživatele Stadia Founder’s Edition, Premiere Edition a těch, kteří platí předplatné Stadia Pro.



Faktem nicméně je, že Stadia 4K 60p umožňuje, nicméně je na tvůrcích hry, zda vůbec do takového rozlišení a frekvence vytvoří hru. A jak se ukazuje, ne všem se do toho chce. Např. Destiny 2 není nativně dostupné ve 4K rozlišení, protože tvůrci hry upřednostnili vyšší snímkovací frekvenci v tom nižším. Stadia sice umí převzorkovat Full HD stream do 4K, ale to v zásadě nedělá nic užitečného. Ke dnešku je ve 4K 60p dostupná zhruba polovina her a některé další sice jsou ve 4K, ale jen při 30p.

Za to, že vývojáři nevyužívají potenciálu služby, ale Google nemůže. Nicméně není pravdou, že ze 4K to spadne do nižších rozlišení jen v případě problémů s internetem, ale jak vidíme, nižší rozlišení mohou být využita také tehdy, když hra 4K prostě neumí (resamplované Full HD na 4K prostě není nativní 4K a neodpovídá mu svou kvalitou obrazu). Problematický byl i tweet, který tvrdil, že Red Dead Redemption 2 poběží ve 4K 60p i při relativně pomalém internetovém připojení. Tweet pak zmizel. Žaloba proto také vytýká fakt, že se uživatel nedozví, v jakých rozlišeních jsou hry nativně dostupné, tedy zda mají vůbec dražší formy služby smysl.

Ceny souvisejících / podobných produktů: