Google na I/O 2022 ukázal nový Android 13 Tiramisu, zlepšuje nejen soukromí

Máme tu tradiční konferenci Google I/O 2022 a na ní byla ukázána nová verze mobilního operačního systému Android 13 (kódové označení Tiramisu). Ta je dostupná jako betaverze, přičemž na první telefony by se měla dostat nejspíš na přelomu srpna a září (novější generace telefonů Google Pixel). Další výrobci by mohli představit aktualizace na novou verzi snad ještě před koncem tohoto roku. A co vlastně přinese nový Android 13 nového? V oblasti uživatelského rozhraní (systém Material You) to bude např. možnost jednotného barevného stylu na základě barvy pozadí, do kterého se pak překlopí i ikonky. Úpravou projde i widget na přehrávání multimédií. Zajímavostí je i možnost nastavit jazyk aplikací do jiného, než je jazyk operačního systému.



Zapracovalo se pochopitelně i na bezpečnosti a soukromí. U schránky pro kopírování bude možné nastavit, po jaké době se má vymazávat. Správa pro bezpečnost a soukromí se také sjednotí do jednoho vyhrazeného menu. Dostane se také na lepší správu notifikací, kdy se aplikace bude dotazovat, zda je může či nemůže posílat.



Pro tablety přijde vhod lepší taskbar a jednodušší nastavení pro split-screen i pro použití kopírovat/vložit u vybraných aplikací. Ve výchozím stavu bude zapnuta detekce zápěstí a dlaně proti nechtěnému dotyku. Google také aktualizoval přes 20 svých vlastních aplikací tak, aby se rozumněji zobrazovaly i na tabletech a zařízeních s velkou úhlopříčkou. Aplikaci Google Pay nahradí Google Wallet, která bude fungovat podobně jako Apple Wallet. Dostane tak podporu pro studentské karty, řidičské průkazy a další.