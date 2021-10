Google Play snižuje provize: předplatné na 15 %, e-knihy půjdou na 10 %

Poslední dobou hoří velký boj o provize v obchodech s aplikacemi na Google Play a Apple App Store. Rozhořel se především po kroku Epic Games, který zabudoval do své hry Fortnite alternativní platební systém. Oba dva giganti už své podmínky částečně upravili a ceny mnohdy snížili. Google přidal další snížení cen, které výrazně omezuje to, kdy se platí plná 30% provize. Podle Googlu drtivá většina vývojářů (97 %) má své aplikace bez nákupů a předplatných, takže se provize z nákupů týkají jen 3 % z celkového počtu (mnozí další je financují z reklam). V mnoha případech ale vývojáři spadli do levnějšího programu s 15% provizí, takže pouhé 1 % vývojářů platilo plnou taxu 30 %. Jak jsme ale již naznačili, i to se mění.



Jak Google tak i Apple měli nyní u předplatných dvojitou sazbu. 30 % z předplatného platí pro první rok a každý další následující rok je pak už za snížených 15 %. Google se rozhodl, že nižší sazba 15 % bude platit pro předplatná pořád, tedy i v prvním roce. Toto kvitují větší vývojáři, např. ti za aplikací Duolingo. Otázkou ale je, zda se to projeví i do ceny předplatného, nebo si těchto 15 % nechají jen pro sebe a nepřenesou slevu také na uživatele. Snížená sazba začne platit od 1. února 2022.

Program Play Media Experience, který měl poslední dobou 15% provizi, se také dočká úprav. Sem spadají např. elektronické knihy, audioknihy, video a audio jako půjčení filmu/seriálu, sportovní zápasy, podcasty, internetová rádia, hudební streamovací služby...). V tomto případě se sazba snižuje na 10 %.

