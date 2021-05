Google poprvé vydává Fuchsia OS pro veřejnost. Jednou možná nahradí Android

Před pěti lety se poprvé začalo hovořit o tom, že Google začal od píky s vývojem nového operačního systému. Mělo se jednat o univerzální platformu, která by byla dostupná pro širokou škálu zařízení – od chytrých reproduktorů s displejem přes notebooky až po smartphony a tablety. Podle některých názorů by tedy jednoho dne mohla nahradit všechny dosavadní operační systémy Googlu včetně Androidu a Chrome OS. V posledních letech se čas od času objevily nějaké informace o tom, že Google interně testuje Fuchsia OS – jak zní název nové platformy – na různých zařízeních. Mohli jsme se tedy podívat také na to, jak vypadá grafické uživatelské rozhraní.

Až doteď nebyla Fuchsia dostupná na žádném běžně prodávaném zařízení. To se nyní mění, neboť podle dostupných informací začíná vycházet jako aktualizace pro chytré zařízení Nest Hub první generace (původně prodávané jako Google Home Hub). Jedná se vlastně o chytrý reproduktor rozšířený o dotykový displej, na kterém lze ovládat další prvky chytré domácnosti, zobrazovat důležité informace, provádět videohovory nebo sledovat videa na YouTube. Nest Hub neběží na Androidu, ale jednoduché platformě Cast OS založené na Linuxu, kterou používala i původní streamovací zařízení Chromecast (než přišel model s Google TV). Zmíněná aktualizace ovšem nahrazuje Cast OS v chytrém displeji Nest Hub za Fuchsia OS.

Ačkoliv by se na první pohled mělo jednat o velkou změnu, ve skutečnosti si uživatelé této novinky nejspíš ani nevšimnou. Uživatelské rozhraní zůstane skoro beze změn, stejně tak se nic nezmění ani na podpoře aplikací. Pro Fuchsii by mohlo být v budoucnu klíčové to, že zvládne také nativně spustit aplikace vytvořené pro Android. Pokud by tedy Google někdy přistoupil k nahrazení operačního systému, nebude nutné vyvíjet všechny aplikace od začátku.

Připomeňme, že Fuchsia OS na rozdíl od Androidu i dalších dosavadních systémů Googlu nepoužívá linuxové jádro, ale nový kernel Zircon. Napsán byl převážně v C++ a v lecčems se inspiroval Unixem, ale zároveň přináší také řadu odlišností. Zircon byl navržen tak, aby běžel na procesorech s různými architekturami. Vydání „Fuchsia 1.0“ pro jedno starší zařízení se může zdát jako bezvýznamná novinka, ale možná se jedná o významný milník. Petr Hosek, který se v Googlu podílí na vývoji Fuchsia OS (našince může hřát u srdce, že jde o Čecha), Jak prohlásil ve svém tweetu: „Nový operační systém nevydáváte každý den, ale dnes ten den nastal.“

Mimochodem již před 2 lety bylo oznámeno, že zařízení pro chytrou domácnost budou prvním krokem pro Fuchsii. Pokud se nic nezměnilo, mohl by systém dále dostat do notebooků a nakonec na smartphony a tablety.

Ceny souvisejících / podobných produktů: