Google uvádí multimodální model Gemini pro generativní AI. Bard s tím původním selhal

Systémy generativní AI zažívají v posledním roce velký boom a po chatbotu ChatGPT se každý snaží přijít se svým systémem, a to ať už postaveným na GPT nebo vlastním modelu. Google už před nějakou dobou představil systém Bard, ten se ale nikdy nedočkal většího úspěchu. Nebyl první a ani lepší. Spíše naopak. Ačkoli ani GPT systémy nejsou zdaleka bezchybné, Bard častěji nechápal text, dělal více chyb a byl ve svých schopnostech více omezený. To by měla napravit nová generativní AI, resp. model nazvaný, který bude do Barda zakomponován a měl by ho posunout podstatně dál.