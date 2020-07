Google vás naučí psát pomocí hieroglyfů. Vyzkoušejte si to

Google v rámci svého projektu (a stejnojmenné aplikace) Arts & Culture nabízí i řadu nástrojů, které umožňují zajímavou a často zábavnou formou poznávat umění a kulturu. V minulosti se jednalo třeba o funkce, které našly nejpodobnější umělecké dílo k vaší selfie nebo přetvořily vámi pořízenou fotografii ve stylu slavné malby. Nejnovějším přírůstkem do kolekce v Arts & Culture je webová aplikace Fabricius , která byla pojmenována po jednom ze zakladatelů epigrafie – vědy o starých nápisech. Na vývoji se podíleli vědci z Australského institutu egyptologie z Macquarie University v Sydney a další egyptologové z celého světa, ale také vývojářské společnosti Psycle Interactive a Ubisoft.

Fabricius umožňuje komukoliv poznávat a učit se egyptské hieroglyfické písmo, které vzniklo před zhruba pěti tisíci lety. Webová aplikace je rozdělena na tři části. V sekci Learn (Učte se) je připraveno několik krátkých lekcí, které vás seznámí s prací vědců při objevování hieroglyfů a především vás naučí základy překladu tohoto starověkého písma. Své nově nabyté znalosti si rovnou můžete ověřit prostřednictvím interaktivních úkolů.

V sekci Play (Hrajte si) zase Google nabízí unikátní možnost překládat text z angličtiny do hieroglyfického písma. Zkrátka k němu přistupuje jako k egyptskému ekvivalentu dnešních emotikonů. Tato část aplikace má podobu chatu, do kterého píšete svůj text v angličtině. Slovník je samozřejmě omezený, proto lze využívat hlavně zobrazované návrhy. Výsledek potom můžete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích nebo přes e-mail. Jak ovšem upozorňuje Google, cílem této funkce je hlavně pobavit, proto se nemusí jednat o přesný překlad.

To ovšem neznamená, že by celá aplikace Fabricius vznikla pouze pro zábavu a poučení laiků. V sekci Work (Pracujte) se totiž nachází sada nástrojů pro akademické pracovníky, která se stala součástí The Hieroglyphics Initiative rozvíjené společnostmi Ubisoft a Google od roku 2017. Tyto nástroje by měly odborníkům usnadnit hledání významu hieroglyfů – místo listování v knihách využijí strojové učení od Googlu. Technologie Cloud AutoML Vision byla použita k vytvoření modelu strojového učení, který je schopen pochopit, co je hieroglyf. Podle Googlu se jedná o první digitální nástroj, který využívá umělou inteligenci ke studiu egyptských hieroglyfů. Navíc je prostřednictvím databáze GitHub nabízen jako open source.

Nástroj Fabricius byl vydán více než dvě století po objevu tzv. Rosettské desky, která umožnila rozluštit egyptské hieroglyfy.

