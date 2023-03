Gordon Moore, zakladatel Intelu a tvůrce Moorova zákona, zemřel v 94 letech

Včera nás opustil Gordon Moore, velmi významná osobnost světa výpočetní techniky. V červenci 1968 se spolu s Robertem Noycem stal zakladatelem společnosti Intel, která funguje dodnes. Do roku 1975 zde fungoval jako viceprezident, od toho roku se pak stal prezidentem společnosti. V roce 1979 se stal předsedou představenstva Intelu a jeho CEO, což mu vydrželo až do roku 1987. Tehdy se vzdal role CEO a zůstal ředitelem. Od roku 1997 byl emeritním předsedou a Intel opustil v roce 2006. Stejně jako mnoho významných lidí, i on založil nadaci. Ta se jmenovala Gordon and Betty moore Foundation a od roku 2000 věnovala na charitu 5,1 mld. USD.



My si Moora spojujeme především s Moorovým zákonem. Ten vyřkl už v roce 1965 a v té době zněl tak, že se počet tranzistorů v čipech každý rok zdvojnásobí. Po 10 letech platnosti zákona ho v roce 1975 poupravil na zdvojnásobení každé dva roky. Gordon Moore se narodil v San Franciscu 3. ledna 1929 a zemřel 24. března 2023 ve věku 94 let v klidu na Havaji.