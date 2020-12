GPD Win 3 UMPC: x86 herní konzole do ruky

GPD Win 3 můžeme znát jako chystanou konzoli už nějaký ten týden, ale my jsme si ji ještě nepředstavili. Jde přitom o velice zajímavé zařízení, které počítá s moderním 10nm procesorem Intel Tiger Lake s grafikou Xe, rozhraním Thunderbolt 3, WiFi 6 a úložným zařízením s PCIe NVMe. Ačkoliv tak půjde o konzoli do ruky, nevypadá to na slabý a levný hardware, spíše naopak, cena bude začínat na 799 USD. Nepůjde však pouze o zařízení pro hraní her a s pomocí dokovací stanice si z něj budeme moci snadno vytvořit i desktop.

Společnost GPD oznámila, že spustí na IndieGoGo kampaň pro financování zbytku vývoje tohoto UMPC. Zatím je k dispozici jen předběžný promo materiál , čili v této době ještě nelze GPC svěřit ani jeden cent, přičemž později bude firma žádat celkově alespoň 200.000 dolarů, aby mohla financovací kampaň prohlásit za úspěšnou.

Připravuje si přitom tři verze nového UMPC, a to dvě s Core i7 generace Tiger Lake a jednu s Core i5:

Black 1165G7+16GB LPDDR4x 4266+1TB Pcie Gen3 SSD: IGG cena: $899

Silver/Black Limited Edition 1165G7+16GB LPDDR4x 4266+1TB Pcie Gen3 SSD: IGG cena: $899

Black 1135G7+16GB LPDDR4x 4266+1TB Pcie Gen3 SSD: IGG cena: $799

Cenové rozpětí je jen 100 dolarů, ale tomu odpovídá také výbava, neboť až na procesory se nabízené verze mezi sebou z hlediska hlavní hardwarové nabídky lišit nebudou. Všechny nabídnou 16 GB paměti LPDDR4x na 4266 MHz efektivního taktu a dále 1TB SSD. Kombinace rychlé paměti a grafiky Xe by tak mohla být velice zajímavá. Dle testů má grafický výkon překonat i RX Vegu 8 nebo GeForce MX350, což na mobilní zařízení do ruky není vůbec špatné.

Zde se můžeme podívat na to , jaké snímkovací frekvence můžeme očekávat v různých hrách. Hratelný má být třeba i titul Control, Doom Eternal, Death Stranding a řada dalších AAA her, a to v rozlišení 1280 x 720 při neuvedené kvalitě.

- klikněte pro zvětšení -

Oba vybrané procesory mají ve výbavě 4 fyzická jádra plus Hyperthreading, ovšem Core i7 má takt až 4,7 GHz, čili o 500 MHz výše než Core i5 a také má plnohodnotnou grafiku s 96 EU oproti 80 v Core i5. Použitý displej s výše uvedeným rozlišením má úhlopříčku 5,5", přičemž dokovací stanices USB, HDMI a RJ-45 bude k dispozici za příplatek.

GPD Win 3 se má dostat na trh někdy v příštím roce.

