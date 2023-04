GPT-5 se ještě netrénuje a nějakou dobu nebude, tvrdí CEO OpenAI

Před nějakými třemi týdny Internet rozvířila zpráva o tom, že se Elon Musk připojil k výzvě ohledně pozastavení dalšího vývoje systémů umělé inteligence přesahujících schopnosti GPT-4 do doby, než se vytvoří nějaký soubor pravidel, jak vůbec takové systémy vyvíjet s ohledem na bezpečnost lidstva. Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, se nicméně nechal slyšet, že tato výzva byla poněkud hloupá, protože OpenAI zatím žádný systém GPT-5 netrénuje a ještě nějakou dobu nebude. Nicméně to byla spíše všeobecná výzva i ostatním společnostem, ne jen výhradně k OpenAI.

Přidal, že se samotná výzva navíc nevěnuje některým důležitým technickým aspektům celé problematiky. Dále ještě zmínil, že v OpenAI vylepšují GPT-4, který potřebuje vyřešit některé bezpečnostní problémy. Řekl však také to, že s mnoha body výše zmíněné výzvy souhlasí. Nicméně nevíme, kdy se začne GPT-5 vlastně trénovat ("nějakou dobu nebude" moc nenapovídá konkrétní časový rámec). Také je otázkou, pokud se prozatím netrénuje GPT-5, zda to neznamená např. vývoj a trénování GPT-4.5, který by už byl za schopnostmi nynějšího GPT-4.