GPU Intel Battlemage by mělo přinést výkon RTX 4070 Ti

Intel se svými nynějšími grafickými kartami dosáhl maximálně výkonu zhruba na úrovni GeForce RTX 3060, tedy minulého mainstreamu. Efektivitou navíc nejde o nějaký zázrak. O dost lepší by to mělo být v příští generaci, kdy by se měl výkon vlajkové lodi posunout na pomezí vyššího mainstreamu a nižšího high-endu. Řada Battlemage má totiž na čipu BMG-G10 přinést 64 Xe jader, což znamená celkem 8192 ALU jednotek, tedy dvojnásobek proti dnešnímu stavu u Arc A770 (ACM-G10). Také se počítá s mnohem vyššími takty. Díky výrobě pomocí 4nm procesu u TSMC by se frekvence měla dostat až na cca 3 GHz, což by hrubý výkon mohlo poslat mnohem výše. Připomeňme, že A770 má oficiální takt 2,1 GHz, nicméně ve hrách obvykle využívá podstatně vyšších frekvencíokolo 2,4 GHz. Ve světle těchto čísel by hrubý výkon mohl být asi 2,5krát vyšší než u A770.



Není divu, že se spekuluje o výkonu někde na úrovni GeForce RTX 4070 Ti. Aby se to přetavilo i do skutečných výkonů (a ne jen teoretických), bude potřeba dále pracovat na ovladačích, každopádně to opravdu vypadá na solidní hardware. Mluví se o 48 MB L2 cache a 256bitové sběrnici pamětí GDDR6 nebo možná i GDDR6X. Jaká bude kapacita pamětí, není zatím jasné, nabízí se především 16 GB. Neoficiálně se hovoří o tom, že navzdory více než 2násobnému výkonu by měla být zachována 225W spotřeba. Zmiňuje se také varianta BMG-G11, která by se mohla dostat spíše někam ke 150 W. Z dalších vlastností se mluví především o vylepšeném výkonu pro ray-tracing nebo o nejnovějších funkcích DeepLink.