Grafenové baterie Real Graphene pomalu míří na trh

Průlomu ve světě akumulátorů jsme tu měli už stovky. Dotažení prvotního konceptu do reálné výroby si ale žádá mnoho let (někdy i desítek), a tak se prozatím dočkáváme zejména evolucí stávajících typů. Ostatně grafenová baterie od Real Grafene je sice svými vlastnostmi docela revoluční, zároveň jde ale stále jen o významné vylepšení stávajících technologií. V zásadě je o lithiový akumulátor, kde však byl grafen použit spolu s lithiem a byly přidány také extrémně tenké grafenové vrstvy. Výsledkem je, že by se 3000mAh článek v telefonu mohl nabít 60W nabíječkou jen za 20 minut. Také by výdrž měla z dnešních cca 300-500 cyklů vzrůst asi na 1500 cyklů díky mnohem menšímu zahřívání. Baterie v telefonu by tak mohla při takřka plné síle vydržet i několik let.

První vzorky už existují a dokonce byly zaslány partnerům společnosti k otestování. To ale neznamená, že je hned uvidíme na trhu. Real Graphene nicméně očekává, že první produkty by se mohly objevit během jednoho roku a doufá v nějakou větší zakázku od výrobců telefonů. Protože jde ale zatím o drahé řešení, je jasné, že se bude nejprve začínat od limitovaných sérií v naprostém high-endu.

Grafen je totiž stále extrémně drahý materiál, a to i přesto, že se jeho cena výrazně snižuje. Hovoří se o tom, že by cena akumulátorů s grafenem měla být vyšší asi o 30 %, což by byl velký problém např. pro elektromobily (nárůst ceny o 100+ tisíc), ale docela stravitelný nárůst ceny baterie u smartphonu (nárůst ceny v řádu stokorun). Výhodou grafenových akumulátorů je i to, že je velmi snadné upravit stávající linky vyrábějící lithiové akumulátory na nový typ, takže cenový rozdíl jde opravdu především na vrub ceně grafenu jako materiálu pro výrobu.





Real Graphene má v plánu v příštích týdnech spustit crowd-fundingovou kampaň na své grafenové powerbanky, nějaké modely společnosti se objevily dokonce už i na Amazonu . Model G-100 má mít kapacitu 10000 mAh a s pomocí 100W nabíječky má být nabita za pouhých 20 minut, přičemž powerbanka bude stát $90 a dalších $15 bude pak za nabíječku. G-100 Max přijde s kapacitou 20000 mAh a nabije se za 40 minut.

