Grafické karty už jsou předražené jen o 25 procent, kdy bude nula?

Ani to není zrovna důvod jásat, ale je třeba si uvědomit, že v éře grafických karet NVIDIA GeForce RTX 3000 a AMD Radeon RX 6000 bylo jen pár momentů, během nichž se jejich cena dostala alespoň na 150 % doporučené částky. Tím máme na mysli prostředek loňského léta a v případě GeForce pak zbytek roku 2020, kdy ale zákazníci spíše čekali na to, až se dodávky zvýší a ceny klesnou. Přišel ale pravý opak.

- klikněte pro zvětšení -



Dle známého a neustále akutalizovaného grafu serveru 3DCenter se nám průměrné ceny Radeonů a GeForce v německých obchodech pěkně sešly na 125 % doporučených částek, a to v porovnání s prvním březnovým týdnem. Dle tohoto grafu jsou tak nejníže v historii, která však v něm začíná až lednem předchozího roku. V případě GeForce by ale ceny měly být zhruba stejné jako těsně po jejich vypuštění na trh, což se samozřejmě týká jen prvních modelů. Velký rozdíl je ale v dostupnosti, s níž dnes už v podstatě není problém.

Server TechRadar se také dotazoval prodejců, kdy by se ceny karet mohly dostat na doporučené částky, ovšem ti byli většinou neochotni o něčem takovém mluvit. To až na zástupce prodejce Box.co.uk, který však zase nebyl ve svém výroku moc konkrétní, když uvedl, že koncem dubna či začátkem května by se ceny karet mohly "dostat na atraktivnější ceny". I to však napovídá, že pokles cen se během příštích týdnů nezastaví.