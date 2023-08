Great Power spouští úložiště 5MW/10MWh se sodíkovými bateriemi Na-Ion

Sodíkové akumulátory Na-Ion si pomalu razí cestu do prvních elektrických skútrů a elektromobilů, svými vlastnostmi jsou nicméně ideálními adepty především pro energetická úložiště. Tam se hodí vysoká životnost v řádech mnoha tisíc cyklů, která je v dopravních prostředcích až nadbytečná, nevadí tam také jejich nepříliš vysoká energetická hustota (zpravidla lehce pod úrovní Li-Ion LFP, které samy o sobě na tom nejsou moc dobře). V neposlední řadě má být výhodou nižší cena (sodík je snáze dostupný materiál ve srovnání s lithiem), což se při velkých akumulátorech také dost hodí. A právě úložiště na bázi sodíkových akumulátorů je něčím, co už také existuje. Nepřekvapivě je to opět v Číně.



Stojí za ním společnost Great Power a nové BESS (Battery Enegy Storage System) je v městě Čching-tao. Jde však o relativně malou baterii, demonstrační projekt má totiž konfiguraci jen 5MW/10MWh, tedy může uložit max. 10 MWh energie s max. dodávaným výkonem 5 MW. Pod max. výkonem tak může pracovat 2 hodiny, nicméně pokud bude odběr nižší, doba odběru se může značně prodloužit. Jde o hybridní systém využívající polyaniontové architekturu a vrstvenou oxidovou. Ta první přináší vysokou životnost na 6000 cyklů, ta druhá zase přináší vyšší energetickou hustotu 150 Wh/kg (u první tato hodnota nebyla zveřejněna), nicméně dosahuje nižší životnosti na 3000 cyklů.