Gregory Bryant odchází z Intelu, naposledy měl na starosti představení na CES

Pokud jde o změnu v případě CFO (Chief Financial Officer), pak na té není třeba nic hledat, neboť George Davis, který tuto funkci dosud zastával, jde prostě a jednoduše letos do důchodu. Intel tak za něj hledal náhradu a tu našel v osobě Davida Zinsnera, který přichází ze stejné pozice ve firmě Micron. Zinsner oficiálně nahradí Davise už 17. ledna, čili jen devět dní před prezentací finančních výsledků firmy za předchozí rok, ovšem sám Davis ve firmě zůstane ještě v pozici poradce do letošního května.

Otázka je spíše ta, proč z pozice EVP a GM divize Client Computing Group (CCG) odchází Gregory Bryant, kterého dle samotného Intelu nahradí Michelle Johnston Holthaus, která rovněž zastává funkci EVP (Executive VicePresident) a je rovněž i CRO (Chief Revenue Officer) v Communications, Sales, and Marketing. Gregory Bryant má za sebou už 30 let v Intelu, čili možná dospěl k tomu, že je čas na změnu, ale v každém případě jde i o velké překvapení.

Gregory Bryant přitom nedávno vedl Intel na veletrhu CES 2022, kde tak firemní prezentace probíhaly v jeho režii, ale především jde od roku 2017 o vedoucího pracovníka v divizi CCG, která vyrábí mimo jiné i procesory pro PC. Zdroj uvádí, že Bryant odchází z Intelu vstříc nové příležitosti a ta by dle Patricka Moorheada mohla představovat pozici samotného CEO v jiné firmě, neboť Gregory Bryant po tom prý prahne už řadu let. Brzy bychom se ale mohli dozvědět, kam se přesune, neboť v Intelu skončí už tento měsíc.

Nahradí jej Michelle Johnston Holthaus, která přitom Intelu rovněž zasvětila celou svou 25letou kariéru, v níž zastávala celou řadu různých pozic týkajících se managementu, zatímco Bryant má inženýrské kořeny. Znamená to také, že dvě největší divize Intelu (CCG a serverová DCG) brzy povedou ženy, neboť v čele DCG už stojí Sandra Rivera.



