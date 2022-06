GUNNIR ohlašuje přetaktovaný Arc A380 Photon

Intel zatím sehnal pro své grafické karty generace Alchemist partnery v podobě firem Acer, ASUS, Gigabyte, GUNNIR, HP a MSI, přičemž ty představí buď rovnou vlastní modely karet, nebo alespoň PC s nimi. Referenční model A380 od Intelu přitom nemá zrovna rozměry Mini-ITX karet, ale i tak jde o kratší kartu s jen jedním ventilátorem, což ovšem vzhledem k TBP 75 W musí stačit.

Společnost GUNNIR se však rozhodla chladič rozšířit o další ventilátor, i když pod lopatkami můžeme vidět, že samotný pasiv tu bude v podobě prostého žebrovaného hliníku a ten byl, pokud nás oči neklamou, doplněn alespoň o jednu heatpipe.

TBP karty také bylo zvýšeno na 92 W, aby bylo možné ji přetaktovat, což znamená, že je už zapotřebí přídavné napájení. Bohatě by přitom stačil 6pinový PCIe konektor, ovšem ve skutečnosti tu máme 8 pinový, čili teoreticky by bylo možné do karty pustit až 225 W.

Referenční modely Arc A380 mají při svém 75W TBP základní takt GPU až 2000 MHz, přičemž my se o modelu GUNNIR Arc A380 Photon 6G OC dozvídáme pouze jeho maximální takt, a to 2450 MHz. Není tak vůbec jasné, jak moc byl Photon přetaktován, přičemž v případě grafických karet to obvykle bývají spíše jen desítky megahertz.

Zajímavé a podivné je ovšem to, že tato karta využívající tři 2GB paměti GDDR6 na svém 96bitovém rozhraní má nastaveno 15,5 Gb/s na pin , což je ovšem méně, než uvádějí základní specifikace Intelu (16 Gb/s). Možná že jde jen o chybu, ale pokud ne, byla by to snad vůbec první grafická karta, která se pyšní písmeny OC, a přitom má podtaktované paměti.

GUNNIR nakonec ještě trošku poškádlil rozostřeným snímkem budoucí "vlajkové lodi", což by měla být A780 a přinejhorším pak A770. Na takové karty si ale ještě počkáme, a to s tím, že i ty by se mohly nejdříve objevit exkluzivně na čínském trhu. Ale uvidíme.