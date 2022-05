Guybrush Threepwood se letos vrací na Opičí ostrov, není ale každému po chuti

Hry The Secret of Monkey Island a Monkey Island 2: LeChuck's Revenge přitom definovaly svůj žánr adventur, přesněji point-and-click adventur, které představují v podstatě jedno velké příběhové puzzle. Ručně malovaná grafika ale později s rozvojem 3D akcelerátorů ustoupila do pozadí a adventury se téměř vytratily, ale spíše jen ustoupily do pozadí podobně jako cRPG. To neznamená, že jejich žánr musí skomírat, jen už nejde o zaměření pro AAA studia s miliardovými rozpočty a to nám žíly opravdu trhat nemusí.

Mnozí ale jistě budou nadšeni z toho, že sám hlavní autor předchozích dvou dílů, čili Ron Gilbert, si již na letošní rok chystá titul Return to Monkey Island, jak oznámil už v dubnu. Nový díl začne tam, kde příběh hry Monkey Island 2: LeChuck's Revenge skončil.

Co se ovšem na první pohled změnilo, to je grafický styl, i když i grafika předchozích her měla trošku podivné komixové proporce. V důsledku jde ale stejně o to, že někomu nový styl sedne a jinému zase ne, takže se dalo počítat s negativními ohlasy, které pochopitelně přišly.

Kritika se zdá být jako obvykle hlasitější, neboť křičet na virtuální veřejnosti je tak snadné a oblíbené a na to už reagoval sám Ron Gilbert. Uvedl přitom, že sám chtěl docílit toho, aby grafika byla provokativní, vyvolávala emoce a aby celá hra neodpovídala tomu, co by mohla od ní veřejnost očekávat. Gilbert přitom chválí svůj tým umělců, animátorů, programátorů a dalších lidí a naopak pošťuchuje své kritiky. Říká přitom, že je ironické a pro něj i smutné, když lidi, kteří nechtějí, aby vytvořil tuto hru tak, jak ji sám chce vytvořit, patří mezi hardcore fanoušky původních titulů.

Ron Gilbert tak veřejnosti jednoduše vzkazuje, že si tuto hru udělá po svém a nenechá si do toho mluvit, v čemž ho můžeme leda tak podpořit už jen proto, že v takovém případě se stejně nikdy nelze zavděčit všem. Kritici soudící hru dle grafického stylu by si krom čiré nesmyslnosti svého jednání mohli také uvědomit, že jde o práci člověka, který dal hernímu světu nejen oba Opičí ostrovy, ale také pracoval na dalších klasikách jako Day of the Tentacle, Maniac Mansion či Zak McKracken and the Alien Mindbenders. V herním průmyslu se tak pohybuje už 37 let a představa, že by mu kdokoliv měl na základě zhlédnutí trailerů a několika screenshotů říkat, jak pokračovat v dalším díle Monkey Island, je poněkud komická.