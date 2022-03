Hack NVIDIE = informační žně, po Hopperu bude následovat Blackwell

Tato situace nám může připomenout případ z loňského léta, kdy byly napadeny systémy firmy Gigabyte a my se poté postupně dozvídali mnohé zajímavé informace i o plánech firem Intel a AMD.

Včera jsme se dozvěděli, že hackeři po NVIDII chtějí především to, aby sama odstranila LHR omezení výkonu těžby ze svých karet. Pokud se tak nestane, jsou připraveni zveřejnit veškeré informace, které NVIDII ukradli. Nezdá se přitom, že by skupina LAPSUS$ byla spokojena s prvotní reakcí NVIDIE, neboť se rozhodla s využitím torrentů zveřejnit první soubor, a to cca 20GB archiv integdev_gpu_drv.rar (celkem bylo ukradeno cca 1 TB dat). Ten obsahuje důležité zdrojové kódy a mají obsahovat dostatek dat a informací k tomu, aby bylo možné odstranit LHR omezení.

Mezi zveřejněnými daty se nachází také následující řádky:

[integgpu_drvstage_reldriverscompilerassemblertoolsCudanvasmnvasm.c] 514: GLOBAL_ARCH_BLACKWELL

Tím se nám potvrzuje, že příští verze mikroarchitektury GPU NVIDIE se bude nazývat po Davidu Haroldovi Blackwellovi (1919 - 2010), americkém statistikovi a matematikovi, který značně přispěl k rozvoji teorií her, pravděpodobnosti, informační teorii a samozřejmě i statistiky. Tím se nám potvrzuje, že příští verze mikroarchitektury GPU NVIDIE se bude nazývat po Davidu Haroldovi Blackwellovi (1919 - 2010), americkém statistikovi a matematikovi, který značně přispěl k rozvoji teorií her, pravděpodobnosti, informační teorii a samozřejmě i statistiky.





Dále se už také objevila i označení konkrétních GPU, a sice Blackwell GB100 a GB102, což tedy bude jednak GPU určené pro AI či obecně serverové akcelerátory a GB102 pak bezpochyby bude hi-end herní GPU.

A jak už bylo uvedeno, o využití jména Davida Blackwella už jsme jednou slyšeli. Byl to přitom leaker Kopite7kimi , který je zmínil už uprostřed loňského léta.

My si přitom můžeme trošku zaspekulovat, že právě GPU Blackwell by už měla být konečně první MCM (vícečipové řešení), které NVIDIA nabídne. Původně se to totiž tvrdilo už o generaci Hopper, když jsme ještě nevěděli, že vedle ní přijde i herní Lovelace. Ovšem ani jedna z nich mezi MCM řešení patřit nemá, takže je logické, že pro Blackwell už to platit bude.

Ceny souvisejících / podobných produktů: