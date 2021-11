Halo Infinite a nároky na hardware

Halo Infinite se tak uvedlo už představením Halo Infinite Multiplayer Season 1: Heroes of Reach před několika dny, čili multiplayerovou verzí, která ukázala, že budeme skutečně potřebovat slušně výkonnou sestavu, ovšem o mimořádně krvavé nároky na druhou stranu také zrovna nejde. Co nám řeknou oficiální požadavky?

343 Industries je rozdělují do čtyř skupin a je vcelku zřejmé, ačkoliv to není vyloženě uvedeno, že první tři se týkají Full HD a poslední pak rozlišení Ultra HD.

V nižším rozlišení můžeme začít na kartách Radeon RX 570 či GeForce GTX 1050 Ti a na vysoké detaily to už bude chtít Radeon RX 5700 XT či GeForce RTX 2070 s patřičnou paměťovou výbavou. Na Ultra kvalitu v ultra rozlišení už bude zapotřebí aktuální herní hi-end, čili Radeon RX 6800 XT či GeForce RTX 3080 s alespoň 10 GB paměti.

Mohli bychom si také trošku zakritizovat a zapolemizovat nad doporučenými procesory, neboť z jistého pohledu nelze vidět žádný důvod, proč by se měl doporučovat až Ryzen 9 či Core i9, když si sestava označená High vystačí se staršími Core i7 či Ryzen 7. To ale samozřejmě pouze za předpokladu, že se tu má počítat se stejnými cílovými snímkovacími frekvencemi. Jenomže sestavu Ultra lze pojmout i tak, že jde o doporučení pro hráče využívající rychlé monitory dejme tomu s až 240Hz obnovovací frekvencí a v takovém případě skutečně má smysl doporučovat co nejrychlejší procesor. Jen ono Core i9 11. generace by už pak mohlo být vyměněno za moderní 12. generaci, která je ve hrách výrazně lepší.

Halo Infinite přichází na trh 8. prosince.

