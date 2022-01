Hardware Unboxed: RX 6500 XT na PCIe 3.0 může mít značně omezený výkon

Radeon RX 6500 XT přichází na trh jako karta, jejíž prokletím i výhodou jsou pouhé 4 GB paměti. Ty už budou v některých hrách znamenat příliš malý buffer, ale na druhou stranu se tím i odkloní zájem přinejmenším většiny těžařů. Co už ale představuje čistě jen šetření na straně firmy AMD, to je podpora rozhraní PCIe 4.0 x4, což znamená, že pokud budeme pomocí RX 6500 XT upgradovat starší sestavu, karta bude připojena jen přes 4 linky rozhraní PCIe 3.0. A to už může vadit.

Právě na otázku, jak moc může být pro RX 6500 XT omezující rozhraní PCIe 3.0 x4, se zaměřil kanál Hardware Unboxed. Nejde tu přitom jen o malou možnost, že někdo využije předpotopní hardware. Ještě před rokem byly aktuální procesory Comet Lake nebo i starší deriváty Skylake, které ještě pracují s PCIe 3.0 a stále se prodávají. Radeon RX 6500 XT je navíc slabší karta, čili právě i vhodná volba pro starší platformu. Nebo snad nevhodná?

RX 6500 XT teprve přijde na trh čili autoři vyzkoušeli to, jak se bude chovat její předchůdce, Radeon RX 5500 XT se 4 GB paměti, a to jednak na sběrnici PCIe 4.0 x8 a pak na PCIe 3.0 x4. Hned je ale třeba upozornit, že v případě RX 6500 XT může úřadovat i novější mikroarchitektura RDNA 2 se 16 MB Infinity Cache, ovšem tato paměť slouží spíše k vyrovnání handicapu v podobě slabší propustnosti pamětí GDDR6 a ne jako řešení nedostatečné propustnosti použité verze PCIe.

Výsledky testů jsou až strašidelné. DOOM Eternal však představuje extrémní případ, v němž má RX 5500 XT jen poloviční výkon oproti 4 linkám PCIe 4.0 a další 4 linky ještě přidají dvě desítky FPS. Je přitom vidět, že problém se slabou propustností rozhraní by paradoxně do velké míry řešila vyšší kapacita paměti, kterou RX 6500 XT ale na rozdíl od svých předchůdců nenabídne. Je to logické, neboť data, která jsou již v paměti karty, se nemusejí neustále tahat přes sběrnici.

V opačném případě může být rozdíl v podstatě neznatelný, ale tím pochopitelně nelze zlehčovat prudké propady snímkovací frekvence v mnohých hrách, které jdou prostě na vrub kombinaci nízké kapacity paměti a slabé propustnosti rozhraní.

Od Hardware Unboxed máme slíbeno, že testy budou později v tomto týdnu doplněny o čísla týkající se již samotného Radeonu RX 6500 XT, takže uvidíme jak na tom tato karta sama bude na PCIe 3.0, ale zatím to vůbec nevypadá dobře.



