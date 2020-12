Hedge fond vyzývá Intel k odštěpení továren či k jiné strategické změně

Odštěpením továren v minulosti prošla společnost AMD, díky čemuž máme dnes na světě firmu GlobalFoundries. S tou bylo AMD po řadu let poté pevně spjato, což bylo příčinou řady potíží, ovšem nyní už je AMD téměř bez závazků, neboť společnost GlobalFoundries nedokázala udržet krok s ostatními výrobci čipů. Stále ale pro AMD, které dnes spoléhá především na 7nm proces firmy TSMC, vyrábí starší či podružné 14/12nm či jiné čipy. Mohla by Intel čekat podobná cesta?

To samozřejmě dnes existuje jen jako jedna z eventualit, která by mohla v budoucnu nastat. Hedge fond Third Point ale vyzývá především k tomu, aby Intel konečně udělal nějaké zásadní rozhodnutí, které jej vrátí zpět na koleje. Vedle odštěpení továren ještě připadá v úvahu zbavení se některých méně výdělečných divizí.

Third Point ale poukazuje také na pokračující exodus nejlepších mozků, které pro Intel vyvíjely nové architektury a nové čipy. Tento mimořádně důležitý lidský kapitál ale odchází, a to prý kvůli demoralizaci stávajícím stavem firmy. Sem konkrétně patří i ztráta vedoucí pozice mezi výrobci čipů, kterou nyní převzaly společnosti TSMC a Samsung a rovněž ztráta některých významných zákazníků, jako je především Apple, ovšem i firmy Amazon a Microsoft se rozhodly tvořit si vlastní čipy právě i kvůli stagnaci Intelu a k tomu samozřejmě přispěly i neustále se objevující bezpečnostní chyby. Ty si Intel mohl v krátkodobém měřítku dokonce i pochvalovat, protože přinesly kvůli ztrátě výkonu po aplikaci záplat rekordní tržby díky poptávce po novém hardwaru, jenž měl ztracený výkon nahradit, ale nyní už Intel začíná pociťovat dlouhodobé a tentokrát negativní důsledky.

A pak tu je samozřejmě firma AMD, jejíž úspěšná architektura Zen odnáší procenta z podílu Intelu na desktopovém, mobilním x86 i serverovém trhu a jak už bylo mnohokrát řečeno, Intel může být velice vděčný za to, že AMD nemá k dispozici větší výrobní kapacity. Na druhé straně je tu zase NVIDIA, která Intel samozřejmě neohrožuje na trhu s procesory, ale má dominantní pozici na trhu s AI akcelerátory.

To vše je zmíněno v dopisu pro předsedu Intelu, přičemž firma zatím odpověděla jen tak, že vítá příspěvky od všech svých akcionářů a hodlá s Third Point o návrzích ještě diskutovat. Možnost odštěpení továren ale nyní vypadá jako velice nepravděpodobná, zvláště když Intel už oficiálně ohlásil, že se chystá využívat výrobní kapacity cizích firem. To je samo o sobě bezprecedentní krok, když přihlédneme k tomu, že nemá jít o výrobu nějakých podružných produktů jako dříve, ale naopak o výrobu velice významných produktů pomocí nejpokročilejších procesů, pro něž Intel zatím nemá alternativu, anebo kapacity.

Nyní také ještě čekáme na to, jak dlouho ve své pozici vydrží aktuální CEO Bob Swan. Jeho nástupce by měl být známý možná už během příštího měsíce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: