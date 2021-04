Helikoptérka na Marsu zatím vyčkává, potřebuje softwarovou záplatu

NASA Ingenuity tak dosud sedí tam, kam ji už dříve odhodil rover Perseverance a stále se chystá na svůj premiérový let. NASA hlásila , že první let neproběhne před dnešním dnem, což ale už zřejmě není otevřené, neboť nyní se bude čekat na potřebnou softwarovou záplatu, která přinese další zdržení. Není tak zatím ani rámcově stanoveno, kdy by mohl první let Ingenuity proběhnout.