Herní Intel Xe-HPG: unikly už jejich specifikace?

Pokud Intel nebude s vypuštěním nových grafických karet pro desktopy až příliš otálet, pak by měl mít zajištěn jejich velice dobrý odbyt i v případě, že nepůjde zrovna o výkonnostní přeborníky. Možná že ale budeme spíše řešit kompatibilitu s hrami a celkovou vyspělost ovladačů, což by mohl být největší problém generace DG2. Intel zde nemá na co navázat a bude se snažit vyslat na trh zbrusu novou grafickou architekturu na samostatných grafických kartách, které až na prastarý i740 nikdy nedělal.

Zatím ale můžeme řešit leda hardware ve smyslu hlavních specifikací. Už dlouho víme, že pro Xe-HPG s DG2 má být vrchní limit 512 EU (Execution Unit), což by mělo víceméně odpovídat grafice se 4096 shadery. Pak už má být možné leda kombinovat dlaždice vybavené 512 EU až do počtu čtyř, čili 2048 EU, ovšem to už se týká pouze akcelerátorů pro datová centra, ne běžných karet pro PC.

Intel už také potvrdil, že GPU pro Xe-HPG nebude vyrábět sám a naposledy se spekulovalo o využití 6nm procesu, což by ukazovalo na firmu TSMC. Ta nabízí proces N6 vycházející z jejího dobře známého 7nm procesu, čili s ohledem na to by Intel mohl mít oproti AMD (či NVIDII) technologickou výhodu. Nicméně 6nm proces dosud nebyl potvrzen.

Model GPU Počet shaderů Paměti Pam. sběrnice Xe-HPG 512EU DG2-512EU 4096 16/8GB GDDR6 256bit Xe-HPG 384EU DG2-384EU 3072 12/6GB GDDR6 192bit Xe-HPG 256EU DG2-384EU 2048 8/4GB GDDR6 128bit Xe-HPG 192EU DG2-384EU 1536 4GB GDDR6 128bit Xe-HPG 128EU DG2-128EU 1024 4GB GDDR6 64bit Xe-HPG 96EU DG2-128EU 768 4GB GDDR6 64bit

Nyní tu tak máme už podrobnější informace o jednotlivých modelech, jež by se měly dělit na tři hlavní kategorie dle použitého GPU s počtem 512, 384 a 128 EU. Ta pak mohou být dále osekána, aby mohlo být vytvořeno celkem šest karet s 96 až 512 EU, čili se 768 až 4096 shadery.

Co se týče výkonu, můžeme jen hádat, ovšem navést nás může paměťový subsystém, respektive šířka sběrnice 64 až 256 bitů. Pokud by Intel využil 16Gb/s paměti GDDR6, znamenalo by to propustnost maximálně 512 GB/s, což je více než v případě dnešní RTX 3070 a zcela stejná propustnost, jakou mají všechny tři moderní Radeony RX 6800/6900, jenomže těm ještě pomáhá Infinity Cache.

Intel se tak asi nedokáže vyrovnat dnešnímu hernímu grafickému hi-endu, ale i tak by měl nabídnout snad alespoň vyšší mainstream dejme tomu na úrovni RX 6800 či RTX 3070, ale to je pouze odhad založený i na velikosti GPU s 384 EU, a to kolem 190 mm2.

Dle toho by verze s 512 EU mohla mít kolem 250 mm2 a pokud by skutečně mělo jít o 6nm proces firmy TSMC pak vzhledem k hustotě tranzistorů, která má být o 18 % vyšší než v případě 7nm procesu, lze počítat s tím, že takový čip by měl obsahovat kolem 16 miliard tranzistorů. Právě to už nemá moc daleko k 17,4 miliardám v čipu NVIDIA GA104 (RTX 3070). Ale to jsou jen velice hrubé a spekulativní počty.



