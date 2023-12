Herní monitor BenQ Zowie XL2586X přichází s novým 540Hz panelem

Je mnoho typů hráčů a pro každého z nich může být vhodný jiný monitor. Ti, kteří potřebují co nejvyšší frekvenci, absenci duchů, byť za cenu nižšího rozlišení, mohou být potěšeni z nového monitoru BenQ Zowie XL2586X. Tato novinka má 24,1" panel Fast TN s technologií dvojitého podsvícení DyAc 2. Ta pomáhá dosahovat ostřejšího obrazu bez pozůstatků z předchozích snímků, vylepšuje odezvu tekutých krystalů, což se hodí např. po velkých záblescích v obrazu, kdy má být monitor schopen dříve zobrazit objevující se scénu. Monitor zvládá extrémně vysokou frekvenci 540 Hz, to ale nezvládne jen tak nějaká sestava, a tak asi ani nepřekvapí, že má jen Full HD rozlišení (1920×1080 pixelů). Pro mnoho e-sportů je to dostatečné a vysoká frekvence je zde důležitější než vysoký počet pixelů. Monitor má i speciální 120Hz režim pro připojení ke konzolím PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Max. jas dosahuje hodnoty 320 nitů, kontrast je pak 1000:1. Z dalších funkcí můžeme ještě zmínit Black eQualizer, S Switch, Low Blue i automatické rozpoznávání scény a zvolení adekvátního barevného profilu. Pokud jde o připojení, najdeme tu trojici portů HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 a 3,5mm audio jack. Spotřeba je dle výrobce pod 65 W. Stojánek dovoluje výškové nastavení ve 155mm rozsahu, náklon od -5° do +35°, do stran je to +/-45° a nechybí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Novinka přijde do EU v únoru 2024, evropskou cenu ale ještě neznáme. Ta americká činí 599 USD.