Herní monitor MSI G253PF: Rapid IPS s 380Hz frekvencí i velké pasivní chlazení

Od MSI tu máme další nový herní monitor. Jde o model G253PF a má 24,5" panel typu Rapid IPS z řady eSports Gaming. Díky tomu může dosahovat opravdu extrémně vysoké frekvence až 380 Hz. Ta je ale dostupná jen při využití rozhraní DisplayPort 1.4a. Přes port HDMI 2.0b (jsou zde dva) je možné dosáhnout max. frekvence 240 Hz. Novinka má Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů, dosahuje max. jasu 320 nitů, resp. 400 nitů v HDR režimu (podporuje VESA DisplayHDR 400).

Monitor má standardní 1ms odezvu GTG a kontrast 1000:1. Podporuje 10bitové barvy, nicméně ty jsou dosahovány pomocí FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Novinka je kompatibilní se synchronizační technologií G-Sync (G-Sync Compatible, 48-380 Hz). Pokrývá 85 % prostoru Adobe RGB, 83 % DCI-P3 a 106 % sRGB.

Máme tu výstup na sluchátka, je výškově nastavitelný ve 130mm rozsahu, lze ho také naklonit v rozsahu od -5° do +20°, je zde i možnost montáže na zeď díky VESA 75×75mm. Ovládat se může přes 5cestný joystick. Hráče potěší např. funkce Night Vision pro lepší detaily v tmavých plochách. Nesmí chybět ani Anti-Flicker nebo Less Blue Light. Monitor má rozměry 560×64×336 mm bez stojánku, je tedy dost tlustý. Za to může systém pasivního chlazení. Doporučenou cenu zatím neznáme.