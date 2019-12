High-endový Radeon "Navi 21" má být 2× výkonnější než 5700 XT

AMD chystá i skutečné high-endové čipy řady Navi, které by se měly postavit nejvýkonnější konkurenci z řady Nvidia GeForce, kam stávající Navi 21, který by měl přinést výrazně vyšší výkon, hovoří se až o dvojnásobku. Zatímco Navi 10 je vyráběn 7nm procesem, druhá generace by už měla využít pokročilejší 7nm+ proces. Výrazným způsobem naroste plocha čipu, která má dosáhnout 505 mm2. Připomeňme, že Navi 10 má plochu 251 mm2, takže jde o dvojnásobek. Poznamenejme ještě, že Navi 21 nemá být náhradou Navi 10, ale rozšířením nabídky o vrcholný high-end, která v řadě Navi 1x neexistuje.

Zajímavé je i srovnání se 7nm Vegou 20, která má plochu 331 mm2 a 13,2 miliardy tranzistorů. Zdroje předpokládají, že by Navi 21 mohla překonat 15-16 mld. tranzistorů, nicméně ve světle těchto čísel to vypadá, že by se počet mohl pohybovat spíše až někde kolem 20 miliard. Díky tomu všemu by mohl jít výkon na 2násobek toho, co dnes dokáže poskytnout Radeon RX 5700 XT a ze sfér RTX 2070 Super se dostat někam k RTX 2080 Ti.

Je jasné, že nový čip bude spotřebovávat také hodně energie a nepřekvapí, když bude překonávat dnešní 225W TDP RX 5700 XT, přičemž se očekává zhruba okolo 300 W (nepřekvapilo by však, kdyby toto číslo bylo i vyšší). Ohledně pamětí není moc jasných informací. Hovoří se o nepříliš pravděpodobné možnosti využití HBM pamětí s 384bitovou nebo dokonce 512bitovou sběrnicí a kapacitou 12 GB, resp. 16 GB, spíše to ale vypadá na GDDR6 paměti s kapacitami 24 GB nebo dokonce až 32 GB. A možná budou k dispozici obě varianty, což ale ukáže až čas. Karty by měly podporovat hardwarově akcelerovaný ray-tracing.

