HighPoint SSD 7540 RAID: až 28 GB/s na SSD úložišti

Podobné karty dobře známe, ostatně jde o podobný princip, na němž byla založena starší výkonná SSD určená pro velké sloty PCIe a také známe moderní adaptéry, jež se svými lepšími modely desek nabízeli či snad ještě nabízejí někteří výrobci. HighPoint SSD 7540 RAID je ostatně také "jen" adaptér s řadou pozic pro SSD, ovšem poněkud vyspělejší.

HighPoint SSD 7540 RAID je určen pro osm M.2 SSD pro čtyři linky rozhraní PCIe 4.0, čili v ideálním případě by se jejich propustnost dala zkombinovat až k cca 56 GB/s. Nicméně takový příval dat už pochopitelně nezvládne ani PCIe 4.0 x16. Na to bychom potřebovali přinejmenším PCI 5.0 x16, čili od verze 4.0 lze očekávat reálně cca polovinu. A právě o tom mluví dostupné specifikace, které slibují propustnost až 28 GB/s, což samozřejmě také není k zahození a vyvstává tu spíše otázka, kdo něco takového vůbec dokáže využít.

Plně využitá karta s osmi SSD nabídne také až 64 TB kapacity, čili se zde počítá s až 8TB SSD, která můžeme nakonfigurovat dle libosti do polí RAID 0, RAID 1 či RAID 10. Vůbec se tak nemusíme pachtit za dosažením co nejvyšší propustnosti a namísto toho můžeme zvolit třeba i vyšší spolehlivost a díky RAID 10 spojit dvě pole RAID 0 (striping pro vyšší výkon) do jednotného pole RAID 1 (mirroring pro vyšší spolehlivost).

Samotná karta je vybavena ještě přídavným napájením, neboť 75 W ze slotu by nemuselo stačit a pro chlazení má připraven velký hliníkový pasiv se dvěma menšími ventilátory. Konfigurovat pak můžeme pomocí Web RAID Management Interface (WebGUI), čili nejen lokálně, ale i vzdáleně přes Internet. Díky tomu bude možné provádět i diagnostiku a sledovat třeba teplotu nebo hodnotu TBW, kterou jednotlivá SSD značí, kolik už do svých buněk zapsala dat.

