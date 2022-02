Historický most bude demontován kvůli luxusní superjachtě Jeffa Bezose

Jeff Bezos je jedním z nejbohatších lidí na světě a v Rotterdamu mu společnost Oceanco staví obří luxusní jachtu. Ta bude 127 metrů dlouhá a 47 metrů vysoká. Jenže právě to je problém. Aby se od výrobce dostala na širé moře, potřebuje se dostat přes most Koningshavenbrug, který je znám také jako De Hef. Před několika lety byl zrestaurován a nyní se bude rozmontovávat znova.



Podle projektového vedoucího v Rotterdamu Marcela Walravense by bylo nepraktické dokončovat jachtu někde jinde a tento krok dává podle něj smysl i z toho pohledu, že ukazuje, jak je průmysl stavby lodí důležitý pro město. Kontroverzní je to ale zejména z toho pohledu, že město před pár lety prohlašovalo, že most už nikdy nebude rozebírán. K rozmontování části mostu by mělo dojít nejspíše v létě.

