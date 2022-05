Hitman 3 dostane ray tracing, DLSS i konkurenční FSR

Intel totiž využíval hru Hitman 3 ve své marketingové kampani, která se týkala technologie XeSS, nicméně stejně platí, že nedostupnost technologie je zanedbatelný problém v případě, kdy není dostupný ani samotný hardware, pro nějž je primárně určena.

Hitman 3 také díky novému patchi pro PC verzi dostane podporu ray tracingu, který zde bude využíván pro odrazy a stíny. Zapnout si jej budeme moci v nastavení grafiky.

Dle IO Interactive bychom měli pro slabší hardware využívat zvláště nižší nastavení kvality odrazů. což v tomto případě znamená slabší karty, než je doporučená GeForce RTX 3070, na jejíž úroveň vývojáři z hlediska výkonu v ray tracingu dávají Radeon RX 6900 XT (pro 1440p + DLSS/FSR Balanced). Ostatně Hitman 3 je i bez ray tracingu hardwarově náročná hra, takže takové požadavky moc nepřekvapí, ale jak s vylepšenou grafikou běhá, to se dozvíme až 24. května, kdy nový patch 3.110 bude zpřístupněn.

V tu dobu by už měla být k dispozici ostrá verze ovladačů Adrenalin 22.5.3 založená na květnové betaverzi, která zřejmě ponese optimalizace právě pro Hitman 3. V případě NVIDIE jsou doporučeny ovladače GeForce Game Ready Driver 512.59 či novější.

Jaký hardware ale budeme potřebovat pro rozjetí ray tracingu v rozlišení Full HD? Dle zveřejněných požadavků to bude GeForce RTX 2060 SUPER či Radeon RX 6600 XT v systému s 8 GB RAM a 6jádrovým CPU, což nám má zajistit slušnou snímkovací frekvenci s RT odrazy na střední kvalitu, ovšem bude to chtít využít i DLSS či FSR, a to na stupeň Performance, což znamená nízké vstupní rozlišení i výslednou kvalitu. Zda se kvůli tomu vyplatí si ray tracing vůbec zapínat, to už si musí říci každý sám za sebe.