Hogwarts Legacy: nekorektní hra přidá transgender postavy, hlavní designér mizí

Otázky transgender problematiky dopadají dokonce i na počítačové hry. Týká se to např. připravované hry Harry Potter: Hogwarts Legacy, která patrně vyjde v příštím roce. Ta se potýká s problémy, které se rozpoutaly především po několika tweetech J. K. Rowlingové na adresu transgender hnutí (dle jejího názoru škodí ženám a maže koncept pohlaví, který má vědecky dokázanou oporu v biologii). Na základě toho byla Rowlingová nařčena z nenávisti k LGBTQ komunitě a od jejích výroků se distancovali i někteří představitelé známé série filmů o Harry Potterovi. Hněv na Rowlingovou se tak přenesl i na další produkty spojených s Harry Potterem, např. výše zmíněnou hru, byť s ní Rowlingová není přímo spojená.



Tvůrci Hogwarts Legacy tak do hry nakonec zakomponují možnost vytvářet transgender postavy. Prozatím to ale vypadá jen na to, že si hráč bude moci vybrat čaroděje nebo čarodějku a této postavě dát mužský nebo ženský hlas. Může tak jít o muže s ženským hlasem nebo naopak o ženu s mužským. Není však jisté, zda to bude stačit, aby se hra stala dostatečně politicky korektní. Vyjít sice měla původně letos, ale kvůli různým problémům včetně většího zastoupení transgender problematiky byla odsunuta na rok 2020.



Dalším problémem hry je vedle zpoždění odchod hlavního designéra Troye Leavitta. Ten se totiž na svém YouTube kanále před několika lety zastal několika kontroverzních lidí obviněných ze sexuálního zneužívání a naopak kritizoval feministku Anitu Sarkeesian. Tento kanál přišel na přetřes minulý měsíc a videa na něm umístěná se zasadila o to, že se Leavitt rozhodl odejít (nebo možná "byl odejit") z pozice hlavního designéra hry, přestože má dle svých slov s Warner Bros a Avalanche Software velmi vřelé vztahy. Tak uvidíme, kdy se vlastně hra objeví a v jaké podobě.



