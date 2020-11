Honda: autonomní řízení SAE Level 3 přijde ve 2021, řidič nemusí sledovat silnici

Automobilky se předhání v tom, která představí lepší úroveň autonomního řízení. Např. Tesla se chlubí tím, že už má takřka připravenu úroveň SAE Level 5, ale zatím je její autopilot přinejlepším někde na pomezí úrovně 2 a 3, což platí i pro ostatní nejlepší projekty (a např. Audi to dočasně odpískalo). Naopak Honda, kterou si sice se závody v autonomním řízení moc nespojujeme, ale ve skutečnosti byla mezi prvními, které v historii zaváděly různé pomocné systémy jako adaptivní tempomaty a podobně, chce být prvním výrobcem, který zavede SAE Level 3 na trh jako první.



Stát by se tak mělo už v březnu příštího roku, kdy by tuto funkci měl dostat luxusní sedan Honda Legend. Jeho funkce "Traffic Jam Pilot" totiž dostala schválení od japonské vlády a Legend se tak stane prvním vozem, kde řidič při jízdě nemusí sledovat silnici. Nicméně pořád musí být připraven zasáhnout v případě nutnosti na vyžádání vozu. Pokud by tak neučinil, vůz musí sám zastavit. Systémy pro SAE Level 3 rovněž vyžadují funkce pro monitorování řidiče a jeho stavu. Dále musí zaznamenávat data za uplynulého půl roku, které budou hovořit o tom, kdy byl systém aktivní a kdy ne, jaké byly situace, kdy vyžadoval převzetí řízení řidičem a podobně.

Ceny souvisejících / podobných produktů: