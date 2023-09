Horizon Forbidden West Complete Edition: už brzy na PS5 a možná i na PC?

Známý leaker vystupující pod přezdívkou billbil-kun včera zveřejnil info (jde ale stále jen o spekulaci), že brzké vydání kompletní edice hry Horizon Forbidden West, o čemž se mluví v posledních několika dnech v návaznosti na zjištění, že ratingová agentura v Singapuru jí už udělila svůj rating, by se mělo týkat nejen konzole PS5 (součástí bude i obsahové rozšíření Burning Shores, které už na PS4 není k dispozici), ale měli bychom se brzy dočkat i na platformě PC (Steam, Epic Games Store), údajně do měsíce od dnešního dne.

Pokud by se tedy dosavadní spekulace potvrdily, znamenalo by to zkrácení doby trvání exkluzivity pro konzole PlayStation na polovinu v porovnání s 1. dílem Zero Dawn. Tak držme palce, aby k tomu skutečně došlo a abychom si mohli i na PC už brzy zahrát pokračování příběhu neohrožené Aloy. Za sebe musím říct, že Horizon Zero Dawn patří ke hrám, jež mě v posledních letech nejvíce bavily díky své hratelnosti, propracovanému hernímu světu a pokročilému grafickému zpracování. A podle dosavadních ohlasů je Horizon Forbidden West důstojným pokračováním (na Metacriticu má teď hodnocení 88/7,9 ).