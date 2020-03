Hotový Core i5-10400 se ukázal, kdy už konečně přijde na trh?

Core i5-10400 přijde jako nástupce modelu i5-9400 a na rozdíl od něj už nabídne Hyperthreading, čili 6 fyzických a 12 logických jader. Pracovat bude na taktu 4,3 GHz v případě zátěže jednoho jádra a při celkové zátěži se dostane na takt 4 GHz, a to jako základní neodemčený model s TDP 65 W.

Nyní tu už máme fotografie právě procesoru Core i5-10400 v jeho finální verzi určené pro trh, jak jasně ukazuje popisek na heatspreaderu. Dalo by se tak očekávat, že Intel skutečně už velice brzy představí celou generaci Comet Lake-S, ovšem dle dalších informací to bude ještě trvat.

Od Uniko's Hardware tu totiž máme i následující obrázek, který uvádí, kdy vyprší tiskové embargo na 10. generaci desktopových Core. Bude to mezi 13. dubnem a 26. červnem, což je velice velké okénko, dle nějž to může dopadnout tak, že nové procesory přijdou na trh až v samotném závěru prvního pololetí.

Nejdříve je tak můžeme očekávat za necelých pět týdnů, a to nám ještě nic nepoví o tom, kdy skutečně přijdou na trh, neboť konec informačního embarga automaticky neznamená začátek prodeje. Nic bližšího se tak bohužel nedozvíme a závěr je zatím takový, že Comet Lake-S nastoupí někdy v druhém kvartálu. Jejich představení se tak může křížit s Computexem, pokud ten ovšem vůbec proběhne na začátku června. Ale i kdyby byl zrušen, pak by si AMD mělo najít způsob, jak prezentovat své chystané novinky, mezi kterými by už měly být i Ryzen 4000 připravované pro závěr tohoto roku.

