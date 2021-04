HP odhalilo specifikace desktopových APU Ryzen 5000G se Zen 3

Jedná se tak o desktopovou generaci Cezanne v podobě Ryzen 5000G založenou na jádrech Zen 3 a grafice Vega. Dobře víme, že tato APU nabídnou až osm procesorových jader, ostatně jejich specifikace nebudou moc odlišné od mobilních verzí, samozřejmě až na takty.

Stále také nevíme, zda Ryzen 5000G budou vůbec vypuštěny na volný trh coby samostatně prodejné produkty, což by byla další nepříjemnost pro koncové zákazníky. APU totiž mizí z trhu a dnes se pořádně nedá koupit ani generace založená na Zen+ (Ryzen 3000G) a nejlepší možnost skýtají tu a tam dostupné Ryzen PRO 4000G.

Volně dostupné Ryzeny 5000G by tak přinesly alespoň nějakou možnost stavby počítače s relativně slušným grafickým výkonem, který by byl využitelný do té doby, než opět budou dostupné grafické karty za normální ceny. Škoda že se Intel nerozhodl vypustit na trh desktopové procesory s IGP generace Xe, které by měly více než 32 EU.

Ryzen 5000G se přitom mohou stát základem slušného herního počítače vzhledem k následujícím specifikacím:

Procesor Jádra/vlákna Základní takt/turbo (GHz) L3 cache (MB) TDP (W) Ryzen 7 5700G 8 / 16 3,8 / 4,6 16 65 Ryzen 7 4700G 8 / 16 3,6 / 4,4 8 65 Ryzen 5 5600G 6 / 12 3,9 / 4,4 16 65 Ryzen 5 4600G 6 / 12 3,7 / 4,2 8 65 Ryzen 3 5300G 4 / 8 4,0 / 4,2 8 65 Ryzen 3 4300G 4 / 8 3,8 / 4,0 4 65

Oproti předchozí generaci nám Cezanne nabídnou jednak modernější mikroarchitekturu Zen 3, které pomohou jednak o 200 MHz vyšší takty v základu i turbu a navíc i dvojnásobná kapacita L3 cache. Model s osmi či šesti jádry tak může jistě snadno "uživit" i výkonnější grafickou kartu.

Nyní se tak zbývá dozvědět jen to, kdy nová APU nastoupí na trh a zda budou opět jen pro OEM zákazníky firmy AMD. Doufejme, že mizející (a zdražující) Ryzeny 3000G jsou předzvěst právě toho, že nová generace do maloobchodu nakonec přijde.





