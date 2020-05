HP ThinPro Go: tenký klient z každého počítače díky „flashce“

Právě v době, kdy řada zaměstnanců po celém světě pracuje formou home office, přichází Hewlett Packard s řešením, které by mohlo usnadnit práci z domova pro řadu firem. Tenký klient (v originále thin client) není v informatice žádnou novinkou. Jedná se obvykle o základní počítač, který nefunguje samostatně, ale jeho hlavním účelem je připojení k hlavnímu počítači, respektive serveru. Velmi často má tenký klient podobu nettopu nebo jiného kompaktního desktopu, ale v případě HP ThinPro Go se toto řešení schovalo do produktu o velikosti USB flash disku.

Novinka umožňuje transformovat běžný počítač na tenkého klienta určeného pro podnikové využití. Ideálně může vdechnout život také starším 64bitovým PC, které používají procesor Intel či AMD, minimálně 2GB operační paměť a 2GB interní úložiště. Pokud se nejedná o notebook, tak stačí ještě připojit monitor, klávesnici a myš. V neposlední řadě je nutné přidat také spolehlivé připojení ke vzdálenému serveru. Svým způsobem není HP ThinPro Go žádný technologický zázrak, jedná se zkrátka o bootovatelnou „flashku“ s konektorem USB 3.0, 32GB interním úložištěm a linuxovým operačním systémem od HP, který obsahuje příjemné uživatelské rozhraní a řadu nástrojů pro vzdálenou správu.

Druhým představeným řešením je HP mt22 Mobile Thin Client. V tomto případě se jedná v podstatě o základní čtrnáctipalcový notebook, který obsahuje jen nezbytné komponenty pro spolehlivé připojení ke vzdálenému serveru a pohodlnou práci. V útrobách nalezneme procesor Intel Celeron 5205U desáté generace, až 8GB RAM nebo 128GB SSD. Na výběr bude více konfigurací s HD či Full HD rozlišením a volitelným dotykovým displejem. Displej lze otevřít až do úhlu 180 stupňů (tedy do úrovně se základnou) a k dispozici klávesnice odolná proti polití s volitelným podsvícením. Široká nabídka v oblasti konektivity zahrnuje HDMI 1.4b, Ethernet, USB 3.1 Type-A a Type-C, USB 2.0 a čtečku SD karet.

HP mt22 přináší také integrovanou HD webkameru, bezpečnostní čip TPM 2.0 a baterii s výdrží až 13 hodin provozu, kterou lze díky technologii HP Fast Charge dobít na polovinu kapacity během pouhých 30 minut. Cestování s notebookem usnadňuje také nízká hmotnost startující na 1,6 kg a certifikace odolnosti podle armádního standardu MIL-STD-810G. HP ThinPro Go se dostane na pulty obchodů letos v létě s cenovkou 135 dolarů, v přepočtu 3 400 Kč bez DPH. HP mt22 bude možné pořídit již tento měsíc a stát bude 495 dolarů, tedy asi 12 300 Kč bez DPH. Dostupnost ani cenu na českém trhu zatím neznáme.

